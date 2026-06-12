Άρχισε η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για Κροατία και Γερμανία

Με την πρώτη συγκέντρωση στο στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος Ελευθερία» στη Λευκωσία άρχισε η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών ενόψει των δύο τελευταίων αγώνων της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 της FIBA.

Η ομάδα του ομοσπονδιακού προπονητή, κ. Αντώνη Κωνσταντινίδη, μπαίνει στο τελικό στάδιο της παρουσίας της στην προκριματική φάση, έχοντας μπροστά της δύο απαιτητικές αναμετρήσεις απέναντι σε αντιπάλους υψηλού επιπέδου. Η Κύπρος θα υποδεχθεί την Κροατία στις 3 Ιουλίου στο «Σπύρος Κυπριανού», ενώ στις 6 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Γερμανία.

Η πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, στις 12:00, στο στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος Ελευθερία», με την τεχνική ηγεσία να ξεκινά την προετοιμασία για το παράθυρο Ιουλίου.

Στην κλήση του κ. Κωνσταντινίδη περιλαμβάνονται 20 καλαθοσφαιριστές. Πρόκειται για τους

Σόλωνα Αγγελή

Γιώργο Αρμακόλα

Ιωάννη Γιανναρά

Χαράλαμπο Γιανναρά

Στέφανο Ηλιάδη

Χρίστο Λοϊζίδη

Νικόλα Λουκά

Πάρη Μαραγκό

Ροβέρτο Μαντοβάνη

Σάιμον Μιχαήλ

Άγγελο Νεοφύτου

Αντώνη Νεοφύτου

Νικόλα Παπαδημητρίου

Ιωάννη Πασιαλή

Παναγιώτη Παυλίδη

Νίκο Στυλιανού

Στέφανο Τίγκα

Φίλιππο Τίγκα

Γιώργο Τρετιακόβ

Ανδρέα Χειμώνα

Οι αγώνες με Κροατία και Γερμανία θα ολοκληρώσουν την πορεία της Εθνικής Ανδρών στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, σε μία διαδικασία που έδωσε στην κυπριακή ομάδα την ευκαιρία να μετρήσει δυνάμεις απέναντι σε ομάδες με μεγάλη ποιότητα, εμπειρία και βάθος.

Για την Κύπρο, οι δύο τελευταίες αναμετρήσεις αποτελούν ακόμη μία σημαντική αγωνιστική πρόκληση, αλλά και ευκαιρία για τους διεθνείς να παρουσιάσουν ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι σε δύο ισχυρές ευρωπαϊκές ομάδες.