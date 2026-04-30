Ε.Ν. Αθηένου και Πανελλήνιος στον τελικό του Allwyn κυπέλλου Γυναικών στο Χάντμπολ

Θα διεκδικήσουν τον τίτλο στον τελικό που θα διεξαχθεί την Κυριακή, 3 Μαΐου

H E.N. Aθηένου και Πανελλήνιος  θα διεκδικήσουν το απόγευμα της Κυριακής, 3 Μαΐου, στις 16:30 στο στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» τον τίτλο στον τελικό του κυπέλλου Allwyn Γυναικών στο Χάντμπολ, κερδίζοντας στα ημιτελικά της Πέμπτης (30/04) τον Μαυρομμάτη Αγ. Παύλου και τον ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς αντίστοιχα.

Στον πρώτο χρονικά ημιτελικό, η Ε.Ν. Αθηένου κέρδισε με 35-27 (ημίχρονο 20-15) τον Μαυρομμάτη Αγ. Παύλου και στον τελικό της διοργάνωσης θα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το όγδοο τρόπαιο της στον θεσμό και παράλληλα να κάνει το νταμπλ στην τρέχουσα περίοδο, αφού ήδη έχει κατακτήσει το κύπελλο.  Οι προηγούμενες κατακτήσεις της Ε.Ν. Αθηένου είχαν επιτευχθεί τις χρονιές 2014, 2015, 2016, 2020, 2022, 2023 και 2024. Για λογαριασμό της ομάδας του Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου, με 11 τέρματα, πρώτη σκόρερ ήταν η Μάγδα Παπά, ενώ περισσότερα γκολ πέτυχε η Αντιγόνη Πλυτά που βρήκε 12 φορές τα αντίπαλα δίχτυα.

Στον δεύτερο ημιτελικό της ημέρας, η ομάδα που εξασφάλισε το εισιτήριο κρίθηκε μέσω της διαδικασίας των πέναλτι, καθώς μετά από έναν ισορροπημένο και ανταγωνιστικό παιχνίδι, η κανονική διάρκεια έληξε στο ισόπαλο 29-29 (ημίχρονο 17-14 υπέρ του ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς), με τον ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς να ισοφαρίζει μισό λεπτό πριν από το τέλος. Στη διαδικασία των πέναλτι ο Πανελλήνιος επικράτησε με τελικό σκορ 34-33 και στον τελικό θα διεκδικήσει τον πρώτο του τίτλο. Για την νικήτρια 11 τέρματα πέτυχε η Έλενα-Αλεξάνδρα Ιριμία, με την Άντρεα Αντωνίου του ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς να είναι η πρώτη σκόρερ του αγώνα με 12 γκολ.

H δράση στα  Final-4 Κυπέλλων συνεχίζεται την Παρασκευή, 1 Μαΐου, με τη διεξαγωγή των ημιτελικών του κυπέλλου Allwyn Aνδρών. Στις 18:00 θα διεξαχθεί το Sabbianco Ανόρθωση - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και αργότερα στις 20:00 το ΑΠΟΕΛ – Παρνασσός.

Δεν σταματά να ονειρεύεται η Ράγιο - Βήμα πρόκρισης και για την Πάλας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός από άλλο πλανήτη, ξέρανε ξανά τη Βαλένθια με Χέιζ-Ντέιβις και αγγίζει Final 4!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό για Νότιγχαμ Φόρεστ και Μπράγκα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Τραμπ συμφώνησε με τον Ινφαντίνο: «Θα αφήσουμε το Ιράν να παίξει στο Μουντιάλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ιστορική βραδιά για Ολυμπιακό με δύο ρεκόρ στα playoffs της Ευρωλίγκας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ολυμπιακός – Μονακό: Το Φύλλο Αγώνα «καίει» τον Μάικ Τζέιμς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Sport: «Ο Ριμπάλτα στο στόχαστρο της Εσπανιόλ για διευθυντής ποδοσφαίρου»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άναυδος ο Κούζμα από τον κόσμο του Ολυμπιακού: «Εκπληκτικό κοινό»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μπαρτζώκας: «Πολύ σημαντικές νίκες γιατί είχαμε πίεση - Προστατέψαμε εμφατικά την έδρα μας»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Βεζένκοφ: «To βραβείο είναι στο τέλος και πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Επανέλαβε το έργο με Ζάλγιρις και… ετοιμάζεται για την υπεράσπιση του τίτλου της η Φενέρμπαχτσε!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Total basket ο απίθανος Ολυμπιακός, 2-0 και μια ανάσα από το Final 4!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Από το «δεν μπορούν τα παλικάρια» στην… απόλυτη αντεπίθεση και αποθέωση

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ε.Ν. Αθηένου και Πανελλήνιος στον τελικό του Allwyn κυπέλλου Γυναικών στο Χάντμπολ

Χαντμπολ

|

Category image

Γαλατάσαραϊ: Θέλει να κάνει κόλπο γκρόσο με Λεάο, όπως με Όσιμεν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη