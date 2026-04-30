Ε.Ν. Αθηένου και Πανελλήνιος στον τελικό του Allwyn κυπέλλου Γυναικών στο Χάντμπολ

H E.N. Aθηένου και Πανελλήνιος θα διεκδικήσουν το απόγευμα της Κυριακής, 3 Μαΐου, στις 16:30 στο στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» τον τίτλο στον τελικό του κυπέλλου Allwyn Γυναικών στο Χάντμπολ, κερδίζοντας στα ημιτελικά της Πέμπτης (30/04) τον Μαυρομμάτη Αγ. Παύλου και τον ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς αντίστοιχα.

Στον πρώτο χρονικά ημιτελικό, η Ε.Ν. Αθηένου κέρδισε με 35-27 (ημίχρονο 20-15) τον Μαυρομμάτη Αγ. Παύλου και στον τελικό της διοργάνωσης θα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το όγδοο τρόπαιο της στον θεσμό και παράλληλα να κάνει το νταμπλ στην τρέχουσα περίοδο, αφού ήδη έχει κατακτήσει το κύπελλο. Οι προηγούμενες κατακτήσεις της Ε.Ν. Αθηένου είχαν επιτευχθεί τις χρονιές 2014, 2015, 2016, 2020, 2022, 2023 και 2024. Για λογαριασμό της ομάδας του Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου, με 11 τέρματα, πρώτη σκόρερ ήταν η Μάγδα Παπά, ενώ περισσότερα γκολ πέτυχε η Αντιγόνη Πλυτά που βρήκε 12 φορές τα αντίπαλα δίχτυα.

Στον δεύτερο ημιτελικό της ημέρας, η ομάδα που εξασφάλισε το εισιτήριο κρίθηκε μέσω της διαδικασίας των πέναλτι, καθώς μετά από έναν ισορροπημένο και ανταγωνιστικό παιχνίδι, η κανονική διάρκεια έληξε στο ισόπαλο 29-29 (ημίχρονο 17-14 υπέρ του ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς), με τον ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς να ισοφαρίζει μισό λεπτό πριν από το τέλος. Στη διαδικασία των πέναλτι ο Πανελλήνιος επικράτησε με τελικό σκορ 34-33 και στον τελικό θα διεκδικήσει τον πρώτο του τίτλο. Για την νικήτρια 11 τέρματα πέτυχε η Έλενα-Αλεξάνδρα Ιριμία, με την Άντρεα Αντωνίου του ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς να είναι η πρώτη σκόρερ του αγώνα με 12 γκολ.

H δράση στα Final-4 Κυπέλλων συνεχίζεται την Παρασκευή, 1 Μαΐου, με τη διεξαγωγή των ημιτελικών του κυπέλλου Allwyn Aνδρών. Στις 18:00 θα διεξαχθεί το Sabbianco Ανόρθωση - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και αργότερα στις 20:00 το ΑΠΟΕΛ – Παρνασσός.