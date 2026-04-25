ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προβάδισμα πρόκρισης για τον Κεραυνό κόντρα στην ΑΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Προβάδισμα πρόκρισης για τον Κεραυνό κόντρα στην ΑΕΛ

Η ομάδα του Στροβόλου θέλει πλέον άλλη μία νίκη για να αγωνιστεί στους τελικούς

Με νίκη για τον Κεραυνό επί της TRIA EKA AΕΛ με 86-66, ολοκληρώθηκε στην αίθουσα «Κ. Παπαέλληνας», η 3η αναμέτρηση της ημιτελικής φάσης και για τις θέσεις 2&3 των play off για το Πρωτάθλημα της ECOMMBX Basket League και έτσι, οι Ερυθροκίτρινοι, προηγούνται πλέον στις νίκες με 2-1 επί της αντιπάλου του.

Ο Κεραυνός χρειάζεται μιαν ακόμη νίκη για να φθάσει στην πρόκριση για την τελική φάση, ενώ για την ΑΕΛ, το ζητούμενο είναι πλέον δυο νίκες για να φθάσει στην ανατροπή.

Στο ημίχρονο οι νικητές είχαν προηγηθεί με 48-27 και είχαν για κορυφαίο τον Hatfield (29 πόντοι – 35 βαθμοί).

Σε γρήγορο ρυθμό εξελίχθηκε η 1η περίοδος με το προβάδισμα να αλλάζει συνεχώς κάτοχο.

Όμως από το 5` και μετά και ενώ ως εκείνο το χρονικό σημείο, το αποτέλεσμα ήταν στο 12-12, ο Κεραυνός επέβαλε το ρυθμό του και σε συνάρτηση με τα ψηλά ποσοστά ευστοχίας από πλευράς γηπεδούχων, η διαφορά ανέβαινε για λογαριασμό τους και έτσι στο τέλος της 1ης περιόδου, προηγήθηκαν με 30-19, με τον Hatfield, να δίνει πολλές λύσεις από κοντινές αποστάσεις.

Η 2η περίοδος ξεκίνησε σε πιο αργούς ρυθμούς, τη στιγμή που κατά τα αρχικά χρονικά σημεία της η ΑΕΛ βελτιώθηκε στο ανασταλτικό κομμάτι.

Αλλά στην επίθεση παρέμενε άστοχη και όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα να παραμένει πάνω από το +10 η διαφορά, πάντα για τον Κεραυνό, που ωστόσο λίγο μετά το 15`, προηγήθηκε με +16, με το αποτέλεσμα να φθάνει στο 40-24.

Λίγο μετά ο Κεραυνός άνοιξε τη διαφορά στο +20, όταν προηγήθηκε με 45-25 και ενώ με το τέλος του ημιχρόνου, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 48-27.

Σε πιο αργούς ρυθμούς ξεκίνησε η 3η περίοδος, την ίδια στιγμή που και οι δυο ομάδες δεν ήταν εύστοχες και έτσι μετά τα 4 πρώτα λεπτά, το επί μέρους αποτέλεσμα ήταν στο 6-6 και ενώ αρχικά ο Κεραυνός είχε ανοίξει τη διαφορά στο +23 (50-27).

Στα επόμενα χρονικά σημεία ο ρυθμός παρέμενε σε αργό τέμπο και βάση αυτού η διαφορά παρέμενε σταθερά γύρω στο +20 πάντα για τον Κεραυνό, ο οποίος προηγήθηκε με 70-51 όταν έκλεισε η 3η περίοδος.

Μετά από αυτήν τη διακύμανση, πολύ δύσκολα θα μπορούσε να άλλαζε κάτι ενόψει της 4ης περιόδου.

Ο ρυθμός παρέμενε σε αργό τέμπο, αλλά και με τη διαφορά να παραμένει γύρω από το +20, πάντα για τον Κεραυνό και ενώ λίγο πριν το 36`, η ΑΕΛ μείωσε σε 79-64, αλλά δεν απέμενε αρκετός χρόνος.

Λίγο μετά η διαφορά ανέβηκε στο +22 (86-64) και τελικά ο Κεραυνός έφθασε στη νίκη με 86-66.

Δεκάλεπτα: 30-19, 48-27, 70-51, 86-66.

Κεραυνός (Βασίλης Κούνας): Hatfield 29, Burns 17 (1), Μιχαήλ 1, Wright 4, Crockett 10, Πασιαλής 7 (1), Στυλιανού 6 (2), Φ. Τίγκας 7 (1), Σ. Τίγκας 3 (1), Παυλίδης 2.

TRIA EKA ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου): Clark 10 (1), Αρμακόλας, Tate 10, Faye 12, Flowers 28 (4), Μάρκου, Μονιάτης, Γεωργίου 6, Watts.

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπροςΟμαδεςΑΕΛΚΕΡΑΥΝΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

