Δεν σταματά να ονειρεύεται η Ράγιο - Βήμα πρόκρισης και για την Πάλας!

Μέσα στο Βαγέκας η Ράγιο πήρε προβάδισμα πρόκρισης απέναντι στο Στρασβούργο επικρατώντας 1-0, ενώ η Κρίσταλ Πάλας με σπουδαίο διπλό απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ (1-3) κρατάει την τύχη στα χέρια της.

Η Ράγιο Βαγεκάνο δεν βάζει «κόφτη» στα όνειρά της και συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της στο φετινό Conference League!

Οι Ισπανοί κρατούν το προβάδισμα πρόκρισης στα χέρια τους, επικρατώντας 1-0 του Στρασβούργου, και έχουν το βλέμμα τους στον μεγάλο τελικό της Λειψίας.

Την ίδια ώρα, στην Πολωνία, η τυπικά γηπεδούχος Σαχτάρ Ντόνετσκ υποδέχθηκε την Κρίσταλ Πάλας και γνώρισε την ήττα με 3-1. Οι «αετοί» του Λονδίνου άνοιξαν το σκορ στα πρώτα 21 δευτερόλεπτα με τον Ισμαΐλα Σαρ, γράφοντας ιστορία, καθώς σημείωσαν το γρηγορότερο τέρμα στην ιστορία του θεσμού.

Πιο αναλυτικά, Ράγιο Βαγεκάνο και Στρασβούργο μονομάχησαν μέχρι τελικής πτώσεως στη Μαδρίτη, με τους γηπεδούχους να κρατούν σε χαμηλά επίπεδα την τρομακτική επιθετική γραμμή των Γάλλων και να τους περιορίζουν μακριά από την εστία του Μπατάλια.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση ήρθε στο 54'. Ο Παλαθόν εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά, βρίσκοντας τον Αλεμάο στην καρδιά της περιοχής. Ο 28χρονος Βραζιλιάνος πήρε την κεφαλιά και νίκησε τον Πέντερς για το 1-0, σκορ που δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Στην Πολωνία, η Κρίσταλ Πάλας μπήκε με ορμή απέναντι στη Σαχτάρ και προηγήθηκε στο 1'. Οι Ουκρανοί ισοφάρισαν στο 47' με τον Οτσερέτκο, όμως η Πάλας πήρε ξανά προβάδισμα στο 58' με τον Καμάντα και «κλείδωσε» τη νίκη στο 84' με τον Λάρσεν.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των ημιτελικών του Conference League:

Πέμπτη 30/04

Ράγιο Βαγεκάνο-Στρασβούργο 1-0

(54' Αλεμάο)

Σαχτάρ Ντόνετσκ-Κρίσταλ Πάλας 1-3

(47' Οτσερέτκο - 1' Σαρ, 58' Καμάντα, 84' Λάρσεν)

Οι ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League:

Πέμπτη 07/05

Στρασβούργο-Ράγιο Βαγεκάνο (22:00)

Κρίσταλ Πάλας-Σαχτάρ Ντόνετσκ (22:00)

 

 

 

