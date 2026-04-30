Sport: «Ο Ριμπάλτα στο στόχαστρο της Εσπανιόλ για διευθυντής ποδοσφαίρου»!

Η «Sport» αποκαλύπτει ότι η Εσπανιόλ εξετάζει σοβαρά τον Χαβιέρ Ριμπάλτα για τη διεύθυνση ποδοσφαίρου, με τον Ισπανό της ΑΕΚ να βρίσκεται ψηλά στη λίστα της ιδιοκτησίας ενόψει καλοκαιριού!

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο της ισπανικής αγοράς, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της «Sport» αποτελεί μία από τις επιλογές που εξετάζει ο πρόεδρος της Εσπανιόλ, Άλαν Πέις, για την επόμενη ημέρα στη διεύθυνση ποδοσφαίρου του συλλόγου!

Η κατάσταση στην ομάδα της Βαρκελώνης παραμένει εύθραυστη, με τα αποτελέσματα να καθυστερούν τη μαθηματική σωτηρία και την πίεση να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα. Παράλληλα, ο Πέις έχει ήδη ξεκινήσει να μελετά αλλαγές στο οργανόγραμμα, γνωρίζοντας ότι το υπάρχον μοντέλο με το «αθλητικό συμβούλιο» δεν έχει αποδώσει όπως αναμενόταν.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το όνομα του Ριμπάλτα έχει ανέβει ψηλά στη λίστα. Ο Ισπανός διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, γνωστός φίλος της Εσπανιόλ και με πλούσια εμπειρία σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, θεωρείται από την ιδιοκτησία μια λύση που μπορεί να προσφέρει σταθερότητα, τεχνογνωσία και ξεκάθαρη κατεύθυνση.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η Εσπανιόλ εξετάζει συνολικά αρκετά προφίλ, ωστόσο ο Ριμπάλτα βρίσκεται στην «περιφέρεια» του συλλόγου και αξιολογείται σοβαρά ενόψει της νέας σεζόν, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία θα αγωνίζεται η ομάδα.

 

