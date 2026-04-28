Μεγάλη νίκη του ΑΠΟΕΛ επί της ΑΕΚ, σε Game 5 κρίνεται η πρόκριση στους τελικούς!

Με εντός έδρας νίκη για τον Περεστρόικα ΑΠΟΕΛ ολοκληρώθηκε απόψε στο Λευκόθεο η 4η αναμέτρηση ανάμεσα στους Γαλαζοκίτρινους και την Πετρολίνα ΑΕΚ και έτσι, το εισιτήριο μέσα από το ζευγάρι για τη διασταύρωση των θέσεων 4&1, θα κριθεί σε 5η και καθοριστική αναμέτρηση.

Αυτή θα διεξαχθεί την ερχόμενη Παρασκευή στην έδρα της ΑΕΚ.

Έγινε μια συναρπαστική μονομαχία με το αποτέλεσμα στο ημίχρονο να είναι στο 44-44, ενώ στην επανάληψη ο ΑΠΟΕΛ είχε το προβάδισμα σε όλη σχεδόν τη διάρκεια, μέχρι που τελικά έφθασε στη νίκη-ισοφάριση σε 2-2 στις νίκες.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Pointer (21 πόντοι – 33 βαθμοί).

Με συνεχόμενο προβάδισμα για την ΑΕΚ, εξελίχθηκε η 1η περίοδος καθώς η ομάδα της Λάρνακας ήταν καλύτερη και στις δυο πλευρές του γηπέδου και αφού στην αρχή, προηγήθηκε με 7-2, στη συνέχεια άνοιξε τη διαφορά στο +11, όταν προηγήθηκε με 16-5, με τους Cooper, Nottage, να δίνουν αρκετές λύσεις στην επίθεση.

Έτσι με το τέλος της 1ης περιόδου η ΑΕΚ ήταν μπροστά με 21-14.

Ο ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε καλύτερα στη 2η περίοδο και αρχικά, έριξε τη διαφορά στην ελάχιστη τιμή, όταν μείωσε σε 25-24.

Ο Pointer έδινε λύσεις στην επίθεση για την ομάδα του, αλλά στη συνέχεια η ΑΕΚ ανέβασε τη διαφορά στο +8 (38-30), όμως και πάλι ο ΑΠΟΕΛ επανήλθε και μάλιστα λίγο πριν το 19`, ισοφάρισε για πρώτη φορά (42-42), σε μιαν πολύ ενδιαφέρουσα διακύμανση και ενώ λίγο μετά ο ΑΠΟΕΛ έφθασε και στο πρώτο του προβάδισμα (44-42), πριν το 44-44 που ήταν το αποτέλεσμα στο ημίχρονο.  

Με συνεχόμενο προβάδισμα για τον ΑΠΟΕΛ εξελίχθηκαν τα αρχικά χρονικά σημεία της 3ης περιόδου και μάλιστα, το προβάδισμα των γηπεδούχων ανέβηκε στο +7, όταν λίγο μετά το 25` οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 58-51.

Στη συνέχεια όμως η ΑΕΚ έδειξε αντίδραση και με ένα σερί που έφθασε ως το 11-2, προσπέρασε με 62-60, αλλά αμέσως μετά, με ένα δικό του σερί, που έφθασε ως το 7-0, ο ΑΠΟΕΛ προσπέρασε με 67-62, την ίδια στιγμή που ο Whyte, έδινε πόντους για τους γηπεδούχους, όπως και ο Cooper για την ΑΕΚ.

Στο 30`, ο ΑΠΟΕΛ προηγήθηκε με 67-65 και έτσι η 4η περίοδος αναμενόταν με αρκετό ενδιαφέρον.

Με 74-68 προηγήθηκε ο ΑΠΟΕΛ στις αρχές της 4ης περιόδου, αλλά με 6-0 σερί η ΑΕΚ ισοφάρισε σε 74-74.

Όμως οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 81-74 λίγο μετά το 35`, ενώ λίγο μετά το 37`, ο ΑΠΟΕΛ προηγήθηκε με 88-80 και πλέον, για την ΑΕΚ δυσκόλευε η κατάσταση.

Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 88-83, αλλά στα συναρπαστικά τελικά χρονικά σημεία ο ΑΠΟΕΛ συντήρησε το προβάδισμα ως το τέλος, για να φθάσει στη νίκη με 95-87.

Δεκάλεπτα: 14-21, 44-44, 67-65, 95-87.

Περεστρόικα ΑΠΟΕΛ (Νικόλας Παπαδόπουλος): Goudelock 18 (1), Whyte 23 (3), Pointer 21 (4), Funderburg 11, Μαντοβάνης 14, Μύθιλλος, Κοιλαράς 5 (1), Παπαμιχαήλ 3, Λουκά.

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 12, Cooper 20 (2), Nottage 11 (1), McKinnis 13, Hunt 13 (2), Γιανναράς 12 (2), Βάρσος 3 (1), Παντελή 3 (1), Diggs.

Συνάντηση εκπροσώπων FIBA, NBA και Euroleague: «Συνεχίζουμε τις συζητήσεις για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις κληρώσεις ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στα playoffs του Europa League

Ελλάδα

|

Category image

Μεγάλη νίκη του ΑΠΟΕΛ επί της ΑΕΚ, σε Game 5 κρίνεται η πρόκριση στους τελικούς!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Φλερτ Λεβαντόφσκι - Γιουβέντους ενόψει καλοκαιριού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Νούνο Μοράις και οι υπόλοιποι συνεργάτες του Σα Πίντο στην Πάφο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Με θωράκιση Κβίντα και το κανόνι Μάρκες στο ΓΣΠ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν Μονάχου: Οι ενδεκάδες του πρώτου ημιτελικού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«O Παναθηναϊκός ανάμεσα στους διεκδικητές για τον Χεσούς Καστίγιο»

Ελλάδα

|

Category image

Χωρίς Ντουράντ και στο Game 5 με Λέικερς οι Ρόκετς

NBA

|

Category image

«Ηγέτης, πολεμιστής, νικητής» - Βίντεο της Πάφου για τις υπογραφές με Σα Πίντο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Φιρμάνι» της Πάφου για Σα Πίντο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Εκεί ψηλά ξανά και αυτό που λείπει...

ΑΕΚ

|

Category image

Στο στόχαστρο της Μπαρτσελόνα ο Κουκουρέγια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ο Ντεπάι προτάθηκε σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ»

Ελλάδα

|

Category image

Δεν… αντέχει να περιμένει

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη