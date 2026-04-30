Επανέλαβε το έργο με Ζάλγιρις και… ετοιμάζεται για την υπεράσπιση του τίτλου της η Φενέρμπαχτσε!

Με σταθερό έλεγχο και μεγάλες διαφορές σε όλο το ματς, η Φενέρμπαχτσε επικράτησε 86-74 της Ζάλγκιρις στην Κωνσταντινούπολη, έκανε το 2-0 στη σειρά και απέκτησε ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης στο F4!

Έχοντας σταθερά διψήφιες διαφορές, η Φενέρμπαχτσε νίκησε 86-74 τη Ζάλγκιρις στην Κωνσταντινούπολη και έκανε το 2-0 στη μεταξύ τους προημιτελική σειρά της Ευρωλίγκας.

Οι δύο ομάδες έβρισκαν λύσεις μέσα στο καλάθι και η Φενέρ διατηρούσε το +2 στην έναρξη της αναμέτρησης με πρώτο «βιολί» τον Μέλι. Τα τρία συνεχόμενα τρίποντα των Τούρκων, τα δύο από τον Μπιμπέροβιτς, έφεραν το 11-0 σερί και το 17-4 για την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Σίλβα άρχισε να ελέγχει την αντίπαλη ρακέτα και διατηρούσε το +11 με +13 για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ενώ το τρίποντο του Μπάλντουιν διαμόρφωσε το 26-14 στη λήξη της πρώτης περιόδου.

Ο Γιάντουνεν έφερε το +14 στην έναρξη της δεύτερης περιόδου και ο Μέλι, με προσωπικό σερί 6-0 μέσα στη λιθουανική ρακέτα, έκανε το 35-17 για την ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Ένα 4-0 σερί της πρωταθλήτριας της LKL μείωσε σε 37-23, όμως οι Τούρκοι με σερί 5-0 έφεραν το +19, με την υπεροχή των γηπεδούχων σε ριμπάουντ και ασίστ. Παρά τα καταπληκτικά ποσοστά των Λιθουανών στα δίποντα, η υπερβολική αστοχία στα τρίποντα κρατούσε τη διαφορά μεταξύ +16 και +18, πριν ο Μπιμπέροβιτς διαμορφώσει το +18 για το 51-33 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Η Φενέρ είχε 14/28 δίποντα, 6/11 τρίποντα, 5/6 βολές, 21 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Η Ζάλγκιρις είχε αντίστοιχα 14/16 δίποντα, 0/9 τρίποντα, 5/6 βολές και 11 ασίστ.

Ο Γιάντουνεν έκανε το 53-33 στην έναρξη της τρίτης περιόδου και τα «καναρίνια» διατηρούσαν το +18 με +20 σε εκείνο το διάστημα. Ο Μπάλντουιν έφερε ξανά το +20 για τη Φενέρ. Το προσωπικό σερί 5-0 του Ντε Κολό, ο οποίος άρχισε να «ζεσταίνεται», έφερε το +23, πριν το 4-0 σερί της Ζάλγκιρις ολοκληρώσει το τριαντάλεπτο στο 66-47.

Η Ζάλγκιρις έφτασε στο 7-0 το συνολικό της σερί και μείωσε σε 66-50 στην έναρξη της τέταρτης περιόδου, όμως το τρίποντο του Ντε Κολό επανέφερε την τάξη για τους παίκτες του «Σάρας». Ένα σερί 4-0 της Φενέρ έφερε το +20, όμως εκεί «ξύπνησε» ο Φρανσίσκο και με προσωπικό σερί 5-0 μείωσε σε 75-60, με τη διαφορά να κυμαίνεται μεταξύ +15 και +17. Το τρίποντο του Μπιμπέροβιτς έκανε το 80-62 στα 3'14''. Η Ζάλγκιρις απάντησε με σερί 7-0 για το 80-69, πριν τα συνεχόμενα τρίποντα εκατέρωθεν διαμορφώσουν το τελικό 86-74.

 

 

Δεν σταματά να ονειρεύεται η Ράγιο - Βήμα πρόκρισης και για την Πάλας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός από άλλο πλανήτη, ξέρανε ξανά τη Βαλένθια με Χέιζ-Ντέιβις και αγγίζει Final 4!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό για Νότιγχαμ Φόρεστ και Μπράγκα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Τραμπ συμφώνησε με τον Ινφαντίνο: «Θα αφήσουμε το Ιράν να παίξει στο Μουντιάλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ιστορική βραδιά για Ολυμπιακό με δύο ρεκόρ στα playoffs της Ευρωλίγκας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ολυμπιακός – Μονακό: Το Φύλλο Αγώνα «καίει» τον Μάικ Τζέιμς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Sport: «Ο Ριμπάλτα στο στόχαστρο της Εσπανιόλ για διευθυντής ποδοσφαίρου»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άναυδος ο Κούζμα από τον κόσμο του Ολυμπιακού: «Εκπληκτικό κοινό»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μπαρτζώκας: «Πολύ σημαντικές νίκες γιατί είχαμε πίεση - Προστατέψαμε εμφατικά την έδρα μας»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Βεζένκοφ: «To βραβείο είναι στο τέλος και πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Total basket ο απίθανος Ολυμπιακός, 2-0 και μια ανάσα από το Final 4!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Από το «δεν μπορούν τα παλικάρια» στην… απόλυτη αντεπίθεση και αποθέωση

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ε.Ν. Αθηένου και Πανελλήνιος στον τελικό του Allwyn κυπέλλου Γυναικών στο Χάντμπολ

Χαντμπολ

|

Category image

Γαλατάσαραϊ: Θέλει να κάνει κόλπο γκρόσο με Λεάο, όπως με Όσιμεν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

