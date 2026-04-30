ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Total basket ο απίθανος Ολυμπιακός, 2-0 και μια ανάσα από το Final 4!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Παίζοντας ολοκληρωτικό μπάσκετ στο πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός έκανε φύλλο και φτερό τη Μονακό και στο Game 2 στο καμίνι του ΣΕΦ και με το εντυπωσιακό 94-64 έκανε το 2-0 στη σειρά!

Σκόρπισε τη Μονακό στους... πέντε ανέμους του Πειραιά και πλέον απέχει μία νίκη μακριά από την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας ο τρομερός και φοβερός Ολυμπιακός.

Πραγματοποιώντας ένα απίθανο πρώτο ημίχρονο, εκεί όπου έπαιξε ολοκληρωτικό μπάσκετ σε άμυνα και επίθεση και έκλεισε το 20λεπτο στο +27 (!), η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε σκόνη και θρύψαλα τους Μονεγάσκους και στο Game 2 και με σκορ 94-64 πανηγύρισε το 2-0 στη σειρά των playoffs!

Το ματς:

Ο Ολυμπιακός που ξεκίνησε το παιχνίδι έχοντας στην αρχική του πεντάδα τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, μπήκε πολύ δυναμικά στο παρκέ και απέβαλε από νωρίς τον δικό του ρυθμό. Με «σύμμαχο» την καλή του άμυνα, κράτησε τη Μονακό στους δύο μόλις πόντους στα πρώτα 3,5 λεπτά, την στιγμή όπου ο Γουόκαπ τιμώρησε δύο φορές το under της αντίπαλης άμυνας και με δύο τρίποντα έγραψε το 8-2. Οι Μάικ Τζέιμς και Νέντοβιτς ξεκόλλησαν επιθετικά τους Μονεγάσκους, προτού ακολουθήσει ένας... τρίποντος διαγωνισμός μεταξύ των δύο ομάδων!

Και αυτό διότι μέσα σε διάστημα τριών λεπτών, οι Βεζένκοφ και Παπανικολάου πέτυχαν τρία σουτ πίσω από τα 6,75μ., προτού οι Ντιαλό, Οκόμπο και Τζέιμς απαντήσουν με το ίδιο... νόμισμα και με τέσσερα δικά τους τρίποντα, δώσουν το πρώτο προβάδισμα στην ομάδα τους για το 19-20 στο 7ο λεπτό! Σε εκείνο το σημείο, ο Βεζένκοφ βγήκε μπροστά για τους «ερυθρόλευκους», με τον MVP της κανονικής περιόδου να κάνει θραύση στην επίθεση και πετυχαίνει 7 πόντους για το 28-23 των Πειραιωτών στην πρώτη περίοδο, με τον Βούλγαρο σέντερ να κλείνει το δεκάλεπτο με 13 πόντους και τον Ολυμπιακό με το εντυπωσιακό 6/11 στο τρίποντο!

Στη δεύτερη περίοδο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έπαιξε το απόλυτο μπάσκετ, βάζοντας όχι μόνο τις βάσεις για τη νίκη και το 2-0 στη σειρά, αλλά και εκείνες για μια μεγάλη σε έκταση σκορ νίκη! Βγάζοντας απίθανη ενέργεια και στις δύο άκρες του παρκέ, κλειδώνοντας τα επιθετικά ατού των αντιπάλων και ξεδιπλώνοντας μαεστρικά το επιθετικό τους πλάνο, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν σκόνη και θρύψαλα τη Μονακό στο δεκάλεπτο έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Φουρνιέ, Πίτερς και Χολ!

Ενδεικτικό ήταν πως οι γηπεδούχοι κράτησαν στους 8 πόντους τη Μονακό σε όλο το δεκάλεπτο, με τον Ολυμπιακό από τη δική του πλευρά να πετυχαίνει 31 και να εκτοξεύει τη διαφορά στο +28 και το 59-31 του ημιχρόνου! Σε αυτό το διάστημα ο Φουρνιέ μέτρησε 8 πόντους και 3 ασίστ, ενώ οι Πίτερς και Χολ είχαν από 7, σε μια περίοδο όπου οι Πειραιώτες πήραν 15 ριμπάουντ και μοίρασαν 7 ασίστ. Για το σύνολο του Μαρκοϊσβίλι τα πράγματα έγιναν χειρότερα στο φινάλε της ανάπαυλας, όταν και είδε τον Μάικ Τζέιμς να αποβάλλεται με δύο τεχνικές ποινές...

Λίγο η μεγάλη έκταση του σκορ, λίγο το πανηγυρικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί στο φαληρικό γήπεδο, φάνηκε να επηρεάζεται κάπως ο Ολυμπιακός στο τρίτο δεκάλεπτο, ο οποίος και έριξε αρκετά τις «στροφές» του. Παρά το γεγονός πως έφτασε στο +29 (62-33) με το τέταρτο τρίποντο του Βεζένκοφ στο 21ο λεπτό, η Μονακό κατάφερε με πολυφωνία στην επίθεση να τρέξει ένα επιμέρους σκορ 12-3 στα επόμενα τέσσερα λεπτά για το 65-45. Η «ερυθρόλευκη» απάντηση ήρθε με ένα γρήγορο 5-0 δια χειρός Σάσα και Παπανικολάου (70-45), προτού οι γηπεδούχοι «κολλήσουν» στην επίθεση και πετύχουν μόλις ένα δίποντο με τον Μιλουτίνοφ στα τελευταία 4 λεπτά και τους Μονεγάσκους να «ροκανίζουν» τη διαφορά για το 72-53 του δεκαλέπτου.

Με τα πάντα ουσιαστικά να είχαν κριθεί από πολύ νωρίς, η second unit του Ολυμπιακού επέδειξε τη δέουσα προσοχή και συγκέντρωση στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα τη διαφορά. Με τους Φουρνιέ και ΜακΚίσικ να βγάζουν διάθεση και ενέργεια στο παιχνίδι τους και να ηγούνται στο σκοράρισμα, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν μέχρι και το +33 (92-59), πανηγυρίζοντας το 2-0 με το τελικό 94-64!

Τα δεκάλεπτα: 28-23, 59-31, 72-53, 94-64.

 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη