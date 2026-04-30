Άναυδος ο Κούζμα από τον κόσμο του Ολυμπιακού: «Εκπληκτικό κοινό»

Ο Ολυμπιακός σκόρπισε τη Μονακό μέσα στο ΣΕΦ στο Game 2 της σειράς με 94-64 και έχει πλέον τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στο Final 4 της Αθήνας.

Στο σπουδαίο αυτό παιχνίδι το παρών έδωσε και ο πασίγνωστος παίκτης του ΝΒΑ, Κάιλ Κούζμαν, ο οποίος είναι συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς.

Ο Αμερικανός έμεινε άναυδος από την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι του Ολυμπιακού, ενώ με δύο λόγια περιέγραψε την εμπειρία του αυτή αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Είναι καταπληκτικό, ένα πανέμορφο κοινό».