Βεζένκοφ: «To βραβείο είναι στο τέλος και πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση»

Ο Ολυμπιακός διέλυσε για δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες τη Μονακό στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και πλέον απέχει μια... ανάσα από την σκούπα και την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας!

Μετά το τέλος του αγώνα ο MVP του Game 2, Σάσα Βεζένκοφ, δήλωσε:

«Ήταν πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε την έδρα μας, να πάμε με 2-0 νίκες στο Μονακό. Στην πρώτη και στην τρίτη περίοδο δεν παίξαμε τόσο καλά. Πρέπει να είμαστε σοβαροί και συγκεντρωμένοι και στο Μονακό να πάρουμε την τρίτη νίκη.

Για το βραβείο του MVP: «Χωρίς τους συμπαίκτες μου δε θα μπορούσα να είχα κερδίσει αυτό το βραβείο. Είναι κάτι όμορφο. Αλλά το βραβείο είναι στο τέλος και πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση».