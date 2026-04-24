Έμεινε άλλη μία νίκη για την ΑΕΚ και πάει τελικό!

Έμεινε άλλη μία νίκη για την ΑΕΚ και πάει τελικό!

Η ομάδα της Λάρνακας έκανε το 2-1 κόντρα στον ΑΠΟΕΛ

Ένα βήμα πριν από την πρόκρισή της στην τελική φάση της ECOMMBX Basket League βρίσκεται η Πετρολίνα ΑΕΚ, η οποία εκμεταλλεύτηκε κι αυτή τη φορά την έδρα της και κερδίζοντας με 89-72 τον ΑΠΟΕΛ Perestroika έκανε το 2-1 στη σειρά των ημιτελικών.

Έτσι, χρειάζεται άλλο ένα ροζ φύλλο για να συμπληρώσει τις τρεις απαιτούμενες νίκες για να προωθηθεί στην επόμενη φάση, κάτι που θα επιχειρήσει να κάνει στην επόμενη συνάντησή τους στο Λευκόθεο την ερχόμενη Τρίτη, 28 Απριλίου.

Θυμίζουμε ότι οι Λαρνακείς είχαν επικρατήσει και στον πρώτο αγώνα στο «Κίτιον», με 99-77, ενώ στο δεύτερο ματς οι γαλαζοκίτρινοι νίκησαν 82-79.

Το Σάββατο (25/04), στις 17:00, στο στάδιο «Κώστας Παπαέλληνας» θα γίνει το τρίτο παιχνίδι, ανάμεσα στον Κεραυνό και την TRIA EKA AΕΛ, ζευγάρι στο οποίο στους πρώτους δύο αγώνες είχαν γίνει μπρέικ, με αποτέλεσμα οι δυο ομάδες να μετρούν από μία επιτυχία.

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 26, Cooper 18 (4), Βάρσος 4, McKinnis 22, Hunt 6, Γιανναράς 3, Nottage 5 (1), Λοϊζίδης, Παπαδόπουλος, Παντελή, Diggs 5 (1).

Περεστρόικα ΑΠΟΕΛ (Νικόλας Παπαδόπουλος): Goudelock 14 (1), Whyte 14 (2), Μύθιλλος, Funderburg 9 (2), Μαντοβάνης 9, Χ`Κώστας, Κοιλαράς 9 (3), Παπαμιχαήλ 2, Λουκά, Pointer 15 (1).

