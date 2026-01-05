Προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό για Νότιγχαμ Φόρεστ και Μπράγκα!

Προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό του Europa League πήρε η Νότιγχαμ Φόρεστ που επικράτησε 1-0 της Άστον Βίλα στο «Σίτι Γκράουντ».

Σε ένα παιχνίδι με αρκετό ενδιαφέρον οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που βρήκαν το γκολ στο 71' με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κρις Γουντ. Η Νότιγχαμ διατήρησε το υπέρ της σκορ και έτσι στη ρεβάνς στο «Βίλα Παρκ» (07/05, 22:00) θα της αρκεί και η ισοπαλία για να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό.

Στο άλλο παιχνίδι στην Πορτογαλία, η Μπράγκα έκαμψε την αντίσταση της Φράιμπουργκ με 2-1 έχοντας κάνει και αυτή το πρώτο βήμα για τη μεγάλη πρόκριση στον τελικό.

Οι γηπεδούχοι έκαναν δυναμικό ξεκίνημα στην αναμέτρηση αφού κατάφεραν να προηγηθούν μόλις στο 8' με τον Τικνάζ. Οι Γερμανοί είχαν άμεση απάντηση στο 16' με τον Γκρίφο και ενώ όλα έδειχναν πως το ματς θα ολοκληρωνόταν ισόπαλο, ο Ντορζελές στο 90'+2' πέτυχε το γκολ της νίκης για την Μπράγκα.

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στους «4» του Europa League:

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα 1-0

(71' Γουντ)

Μπράγκα-Φράιμπουργκ 2-1

(8' Τικνάζ, 90'+2' Ντορζελές - 16' Γκρίφο)

Οι ρεβάνς για τους «4» του Europa League:

Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ (07/05, 22:00)

Φράιμπουργκ-Μπράγκα (07/05, 22:00)