Ιστορική βραδιά για Ολυμπιακό με δύο ρεκόρ στα playoffs της Ευρωλίγκας

Το βράδυ της Πέμπτης (30/04) ο Ολυμπιακός έκανε σκόνη και θρύψαλα τη Μονακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επικρατώντας με το εμφατικό 94-64 για το Game 2 των playoffs της Ευρωλίγκας.

Μια ιστορική βραδιά στο σκοράρισμα για τους Πειραιώτες που πλέον απέχουν μία νίκη από την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, καθώς, με τους 94 πόντους που πέτυχαν, ισοφάρισαν την κορυφαία παραγωγική επίδοση στην ιστορία τους στα playoffs της διοργάνωσης!

Η πρώτη φορά που είχαν φτάσει σε τόσο υψηλά νούμερα σκοραρίσματος ήταν τη σεζόν 2021/22 και στο Game 4 της σειράς με τη Μονακό (94-88).

Παράλληλα, το αποψινό +30 είναι η τρίτη μεγαλύτερη διαφορά των «ερυθρόλευκων» σε παιχνίδι των playoffs, μετά το αλυσμόνητο +48 επί της Σιένα (89-41) το 2011, αλλά και το +34 (92-58) επί της Μπαρτσελόνα το 2024.