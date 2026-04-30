Ολυμπιακός – Μονακό: Το Φύλλο Αγώνα «καίει» τον Μάικ Τζέιμς

Το Φύλλο Αγώνα του Game 2 των playoffs της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό «καίει» τον Μάικ Τζέιμς.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ αποβλήθηκε με δύο συνεχόμενες τεχνικές ποινές λίγο πριν την ανάπαυλα και αποχωρώντας από το γήπεδο έκανε χειρονομίες χρηματισμού, ενώ απευθύνθηκε με χυδαίο τρόπο προς τους διαιτητές.

Το Φύλλο Αγώνα γράφει τα εξής για όσα έκανε και είπε ο Μάικ Τζέιμς μετά την αποβολή του: «Μετά από αυτή συνέχισε να φωνάζει στο παρκέ λέγοντας “αυτό είναι γ@@@@νες μαλακίες και καθώς περνούσε μπροστά από τον δεύτερο διαιτητή φώναξε αρκετές φορές “γ@@@@νοι κλέφτες. Ενώ έφευγε από την αρένα γύρισε προς τα πίσω και άρχισε να κάνει χειρονομίες για χρηματισμό με τα δάκτυλά του».

