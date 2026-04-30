Γαλατάσαραϊ: Θέλει να κάνει κόλπο γκρόσο με Λεάο, όπως με Όσιμεν

Ο Ίλι Τάρε αποθέωσε τον Ραφαέλ Λεάο με συνέντευξή του κάνοντας λόγο για έναν παίκτη με ξεχωριστές ικανότητες, όμως ο Πορτογάλος διεθνής φορ δεν βρίσκεται στην καλύτερη περίοδο της καριέρας του αυτό το διάστημα και η ψυχολογία του έχει πέσει στα τάρταρα.

Αιτία οι αποδοκιμασίες που άκουσε στο Σαν Σίρο στα δύο τελευταία παιχνίδια της Μίλαν με Ουντινέζε και Γιουβέντους από οπαδούς των ροσονέρι, γεγονός που τον ώθησε μάλιστα στην απόφαση να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του στο Instagram μέχρι.. νεοτέρας.

Το γεγονός αυτό έχει κάνει τους ανθρώπους της Μίλαν να σκέφτονται ακόμη και το ενδεχόμενο παραχώρησής του το ερχόμενο καλοκαίρι, με την Γαλατάσαραϊ να εμφανίζεται μάλιστα έτοιμη να επωφεληθεί από αυτή τη συνθήκη για να ρίξει μία τεράστια ποδοσφαιρική βόμβα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Fanatik, η πρόθεση της πρωταθλήτριας Τουρκίας είναι να επαναλάβει αυτό που έκανε με τον Βίκτορ Όσιμεν, όταν εκείνος είχε έρθει σε ρήξη με την Νάπολι και τον έκανε δικό της έναντι δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, με την “Τσιμ Μπομ” να φέρεται διατεθειμένη να φουλάρει για να ντύσει στα κοκκινοκίτρινα και τον Πορτογάλο.