Παναθηναϊκός από άλλο πλανήτη, ξέρανε ξανά τη Βαλένθια με Χέιζ-Ντέιβις και αγγίζει Final 4!

Το 2/2 έκανε ο Παναθηναϊκός AKTOR στη Βαλένθια, με συνέπεια να βρίσκεται ένα βήμα μακριά από το Final Four 2026 της EuroLeague. Οι πράσινοι πέρασαν με 107-105 στην παράταση (95-95 κ.α) από την Roig Arena το βράδυ της Πέμπτης (30/4), χάρη σε νικητήριο buzzer-beater του καυτού Νάιτζε΄λ Χέιζ-Ντέιβις και επιστρέφουν σπίτι τους για να τελειώσουν εκεί τη δουλειά την προσεχή Τετάρτη (6/5, 21:15).

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο ματς με την ίδια πεντάδα που είχε ξεκινήσει και στο Game 1, δηλαδή με τους Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Λεσόρ, όμως είδε τον Ναν να φορτώνεται με δύο φάουλ στα 65″ και τη Βαλένθια να προηγείται με 11-4 στο 3’40” μετά από δύο τρίποντα του Μοντέρο. Με ένα γκολ-φάουλ του Όσμαν, ένα τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβις κι ένα δικό του γκολ-φάουλ διαμορφώθηκε το 13-15 στο 5’30”.

Οι πράσινοι βρέθηκαν μπροστά με 4 (15-19) μετά από προσπάθειες του Σορτς, όμως οι γηπεδούχοι έτρεξαν επιμέρους 8-3 για το 23-22 στο 8’30”. Το δεκάλεπτο έκλεισε τελικά στο 23-24 με τον Όσμαν να έχει 7 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Με δύο τρίποντα του Χέιζ-Ντέιβις κι ένα καλάθι του Μήτογλου προέκυψε το 28-34 (12′). Οι πορτοκαλί απάντησαν με 5-0 (33-34), ενώ μετά από διαδοχικά τρίποντα των Ντε Λαρέα, Χουάντσο και Κοστέλο γράφτηκε το 42-41 στο 15’30”. Ακολούθησαν 2/2 βολές του Ντε Λαρέα -που έφτασε έτσι τους 10 πόντους- κι ένα καλάθι του Μπαντιό για το 46-41. Γκραντ, Λεσόρ κα Χέιζ-Ντέιβις απάντησαν για το 46-47, μετά από ένα αντιαθλητικό που χρεώθηκε ο Λεσόρ πάνω στον Σακό, για να χάσει εκείνος τη βολή. Το σκορ στο 20′ ήταν 48-49, με τον Χέιζ-Ντέιβις να έχει 16 για το τριφύλλι.

Ο Μπαντιό έβαλε 5 μαζεμένους πόντους για το 55-51 στο 22′. Τρεις βολές του Χέιζ-Ντέιβις κι ένα τρίποντο του Ρογκαβόπουλου έγραψαν το 57-57 στο 23’15”. Ο Έλληνας φόργουορντ έβαλε νέο τρίποντο για το 60-62, αλλά οι Ρίβερς, Ντε Λαρέα και Μοντέρο έφεραν ξανά μπροστά τη Βαλένθια (69-62, 38’20”). Ο Χουάντσο έβαλε τρίποντο για να σταματήσει το σερί των γηπεδούχων, ενώ ένα τρίποντο του Ναν κι ένα καλάθι του Ρογκαβόπουλου μετά από κλέψιμο του Φαρίντ έφεραν ξανά την ισοπαλία (71-71), ενώ ο Χουάντο έβαλε buzzer-beater για το 71-74 στο 30′.

Ο Όσμαν έβαλε δύο σερί τρίποντα για το 71-80, αλλά ο Ντε Λαρέα απάντησε αμέσως για το 74-80. Ντε Λαρέα, Γκραντ, Μπαντιό και Ναν σκόραραν κατά σειρά πίσω από τα 6.75μ με το σκορ να γίνεται 80-86 στο 33’30”. Στο 35’15” το σκορ ήταν 84-90, μετά από καλάθια του Σορτς και του Ναν. Ο Κι έβαλε 2 βολές, ο Ναν ένα σουτ μέσης απόστασης από τα αριστερά και ο Μοντέρο τρίποντο (89-92, 36’30”).

Ο Παναθηναϊκός αστόχησε σε τέσσερις επιθέσεις, ενώ έκανε κι ένα λάθος, επιτρέποντας στη Βαλένθια να προσπεράσει με 95-92 με 1’27” στο χρονόμετρο. Ο Όσμαν έβαλε ένα ΑΠΙΘΑΝΟ τρίποντο με το ένα χέρι στην επνοή και ισοφάρισε σε 95-95 στα 52″. Ο Ναν έκλεψε από τον Τέιλορ, αλλά υπήρξε διακοπή λόγω προβλήματος με το χρονόμετρο. Ο Ναν πήρα ένα σουτ για τη νίκη μετά την επαναφορά, αλλά δεν βρήκε στόχο και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, οι δύο ομάδες ήταν νευρικές και κουρασμένες, με αποτέλεσμα να χάσουν συνεχόμενα ελεύθερα σουτ. Οι πρώτοι πόντοι ήρθαν από βολές του Μοντέρο (97-95), ενώ ο Σορτς με λέι απ έγραψε το 97-97. Ο Ναν έκλεψε και κάρφωσε, όμως ο Τέιλορ ισοφάρισε με δύσκολο καλάθι για το 99-99. Ο Ρίβερς έβαλε τεράστιο σουτ για τη Βαλένθια, όμως ο Χέιζ-Ντέιβις ισοφάρισε σε 102-102. Ο Μοντέρο πήρε δύο βολές και έβαλε μία (103-102), με τον Χέιζ-Ντέιβις να ευστοχεί σε τρίποντο από την κορυφή για το 103-105. Ο Κοστέλο κατάφερε να ισοφαρίσει για τη Βαλένθια (105-105), όμως ο Χέιζ-Ντέιβις με επικό buzzer beater έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκό.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντοβιτς, Λοτερμόζερ, Χορντόβ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-24, 48-49, 71-74, 95-95 (κ.α), 105-107 (παρ)

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Η σειρά μεταφέρεται πλέον στο Telekom Center Athens, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Βαλένθια για το Game 3 (6/5, 21:15).