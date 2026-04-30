Ο Τραμπ συμφώνησε με τον Ινφαντίνο: «Θα αφήσουμε το Ιράν να παίξει στο Μουντιάλ»

Η Μέση Ανατολή βρίσκεται εδώ και καιρό σε αναβρασμό λόγω του πολέμου που λαμβάνει χώρα, με τις ΗΠΑ και Ισραήλ να βρίσκονται από τη μία πλευρά και το Ιράν από την άλλη, ωστόσο το γεγονος αυτό δεν αλλάζει τα πλάνα της FIFA ενόψει της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Και αυτό γιατί την ώρα που άπαντες διαβάζουν και ακούν σενάρια περί μή συμμετοχής της εθνικής Ιράν στην κορυφαία γιορτή του ποδοσφαίρου (έχει εξασφαλίσει την πρόκριση μέσω προκριματικών) και αντικατάστασής τους από άλλη εθνική, ο Τζάνι Ινφαντίνο, ήταν ξεκάθαρος κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε συνέδριο της FIFA.

“Στο ερχόμενο Μουντιάλ το Ιράν θα πάρει κανονικά μέρος. Ο λόγος είναι πολύ απλός, το ποδόσφαιρο οφείλει να ενώνει”, τόνισε ο πρόεδρος της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, με τη δήλωση αυτή να μεταφέρεται στον Ντόναλντ Τραμπ και εκείνον να ακολουθεί πιστά τη γραμμή Ινφαντίνο.

“Εάν το είπε ο Τζάνι, τότε όλα είναι εντάξει για μένα. Ο Τζάνι είναι φανταστικός και αν το είπε εκείνος πιστεύω ότι πρέπει να τους αφήσουμε να πάρουν μέρος”, ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο του Αμερικανού πρόεδρου.