Κάλια: «Ρατσιστικό να βρίζουν μία γυναίκα, δικαιούμαι καλύτερη συμπεριφορά»

Η Κάλια Παπαδοπούλου μιλώντας στην Cytavision στον απόηχο του αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ όπου η ΑΕΛ επικράτησε με 85-76, έκανε λόγο για πολύ άσχημη συμπεριφορά από τους οργανωμένους του αντιπάλου.

«Θα ήθελα να πω. Νομίζω ότι η διαδρομή μου τόσα χρόνια στο μπάσκετ ως αθλήτρια και ως προπονήτρια, δικαιούμαι καλύτερη συμπεριφορά από τους οργανωμένους τους ΑΠΟΕΛ. Εδώ και τρία χρόνια όταν αγωνίζομαι ενάντια σε αυτούς, βρίζουν πάρα πολύ άσχημα και είμαι η μοναδική γυναίκα που είμαι προπονήτρια στην πρώτη κατηγορία. Νομίζω ότι αυτό κοσμεί τα γήπεδα και είναι λίγο ρατσιστικό να βρίζουν μία γυναίκα μέσα στο γήπεδο»