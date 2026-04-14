Γιάννης: «Η γυναίκα μου θα αποφασίσει αν θα μείνω στους Μπακς, κάνω ό,τι λέει»

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο συνεχίζει να απασχολεί τα αμερικανικά media, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να δίνει μια απάντηση που προκάλεσε έντονες συζητήσεις.

Ο «Greek Freak», όταν ρωτήθηκε αν θα μείνει ή θα αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς, έβαλε στο... παιχνίδι την σύζυγό του Μαράια, αναφέροντας ότι θα κάνει ότι αποφασίσει εκείνη.

«Πριν καν μιλήσουμε για ανανέωση κάποιος πρέπει να μου το προσφέρει αυτό... Δεν φοράω τα παντελόνια στη σχέση μου. Πρέπει να ρωτήσω τη γυναίκα μου. Αν η γυναίκα μου πει ναι, ναι. Αν πει όχι, όχι.

Από εκείνη εξαρτάται. Οπότε παιδιά πρέπει να την ρωτήσετε. Βρείτε την στα social media. Ακολουθήστε το podcast της. Δεν ξέρω αν έχει. Ρώτησέ την. Ό,τι λέει, το κάνω», ανέφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

