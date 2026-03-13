Κέρδισε τον ΑΠΟΕΛ και έκλεισε θέση στον τελικό η ΑΕΛ!

Η TRIA EKA AEΛ είναι η κάτοχος του πρώτου εισιτηρίου για τον 57ο τελικό του θεσμού για το Κύπελλο καλαθόσφαιρας, καθώς μετά την ολοκλήρωση του πρώτου ημιτελικού, κέρδισε τον ΑΠΟΕΛ Περεστρόικα με 85-76 και έτσι στον τελικό που θα διεξαχθεί μεθαύριο Κυριακή, θα διεκδικήσει τον τίτλο της Κυπελλούχου για 10η φορά στην ιστορία της…

Έγινε μια συναρπαστική αναμέτρηση ειδικά κατά τις τρεις πρώτες περιόδους, ενώ στην 4η και καθοριστική, η ΑΕΛ ήταν καλύτερη και στις δυο πλευρές του γηπέδου και απέκτησε τη διαφορά εκείνη, που εν τέλει της χάρισε την πρόκριση.

Στο ημίχρονο, ο ΑΠΟΕΛ προηγήθηκε με 46-45, ενώ ο κορυφαίος της νικήτριας ήταν ο Tate (25 πόντοι – 27 βαθμοί).

Με 15-2 προβάδισμα για τον ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε η αναμέτρηση, με την ομάδα της Λευκωσίας να είναι καλύτερη και στις δυο πλευρές του γηπέδου.

Η ΑΕΛ, που ήταν ασύνδετη στα πρώτα χρονικά σημεία, βρήκε ρυθμό στη συνέχεια και αφού περιόρισε τον Whyte, που ήταν και η μεγαλύτερη απειλή για το καλάθι της, ροκάνιζε συνεχώς τη διαφορά και με ένα δικό της ανάλογοι σερί που έφθασε στο 15-2, ισοφάρισε σε 17-17, πριν ο ΑΠΟΕΛ προηγηθεί στο 10` με 20-19.

Στην αρχή της 2ης περιόδου η ΑΕΛ προηγήθηκε για πρώτη φορά (21-20).

Ο ρυθμός ήταν πιο αργός σε σχέση με την 1η περίοδο και ενώ στα χρονικά σημεία της συνέχειας, η ομάδα της Λεμεσού συντηρούσε ένα ελαφρύ προβάδισμα, αν και λίγο πριν το 35`, ο ΑΠΟΕΛ προσπέρασε με 34-33.

Η ΑΕΛ είχε μετά ένα 8-2 σερί, χάριν στο οποίο προσπέρασε με 41-36, με τον Flowers να δίνει συνεχόμενες λύσεις για την ομάδα της Λεμεσού, που ωστόσο αμέσως μετά τη διακύμανση αυτή, ο ΑΠΟΕΛ προσπέρασε με 42-41, μετά από 6-0 σερί.

Στη συνέχεια και ως το τέλος του ημιχρόνου, το προβάδισμα εναλλασσόταν και στο τέλος του ημιχρόνου και στο 20`, ο ΑΠΟΕΛ προηγήθηκε με 46-45.

Με 7-0 σερί για τον ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε η 3η περίοδος και έτσι λίγο μετά το 24`, η ομάδα της Λευκωσίας, προηγήθηκε με 53-45.

Ο ρυθμός ήταν πολύ αργός γενικά και ενώ στο 25`, ο ΑΠΟΕΛ ήταν μπροστά με 55-47, με το ρυθμό αυτό να βοηθάει περισσότερο τον ΑΠΟΕΛ, αλλά λίγο πριν το 28`, η ΑΕΛ έριξε τη διαφορά στο τρίποντο (57-54).

Όσο για τα τελικά χρονικά σημεία της 3ης περιόδου, οι εκατέρωθεν επιλογές παρέμεναν προσεγμένες και ενώ στο 30`, οι δυο ομάδες ήταν ισόπαλες με 61-61.

Έτσι, η αγωνία ανέβαινε στο κατακόρυφο ενόψει της 4ης περιόδου!

Στις αρχές της 4ης περιόδου η ΑΕΛ προηγήθηκε με 70-66, κάτι που συνέβη λίγο μετά το 33`, ενώ λίγο πριν το 35, το προβάδισμα της ομάδας της Λεμεσού ανέβηκε στο +7, όταν προηγήθηκε με 75-68, ενώ λίγο μετά, το προβάδισμα της ΑΕΛ, ανέβηκε στο +10, όταν προηγήθηκε με 78-68.

Ωστόσο το χρονόμετρο που πλέον έδειχνε το 37`, ήταν σύμμαχος της ΑΕΛ, που βέβαια ήταν πιο κοντά στην πρόκριση…

Μιαν πρόκριση που η ΑΕΛ ουσιαστικά την εξασφάλισε όταν προηγήθηκε με 83-68 λίγο πριν το 38` και ενώ το τελικό αποτέλεσμα ήταν 85-76.

Δεκάλεπτα: 19-20, 45-46, 61-61, 85-76.

TRIA EKA AEΛ (Κάλια Παπαδοπούλου): Clark 14 (1), Μάρκου 7 (1), Tate 25 (3), Flowers 20, Taylor 15, Αρμακόλας 2, Μονιάτης, Γεωργίου 2, Watts

ΑΠΟΕΛ Περεστρόικα (Νικόλας Παπαδόπουλος): Goudelock 10 (2), Whyte 23 (2), Pointer 9 (1), Funderburg 18 (3), Μαντοβάνης 2, Μύθιλλος 3 (1), Χ`Κώστας, Κοιλαράς 5 (1), Παπαμιχαήλ 6 (1)






















