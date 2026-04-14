Η υπέρβαση χρειάζεται επειγόντως τρίποντο

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Να σπάσει το ρόδι και να κερδίσει για πρώτη φορά φέτος την Ομόνοια θα επιδιώξει η ΑΕΚ στην αποψινή (19.00) αναμέτρηση με την Ομόνοια, στην «Αρένα».

 Ένα εξαιρετικά σημαντικό παιχνίδι, το αποτέλεσμα του οποίου ενδεχομένως να κρίνει και τον φετινό πρωταθλητή εφόσον δεν κερδίσει η ομάδα της Λάρνακας. Ο αγώνας έχει διπλή σημασία για το συγκρότημα του Χάβι Ροθάδα. Πρωτίστως, θέλει το τρίποντο για να διατηρηθεί σε τροχιά πρωταθλητισμού (θα μειώσει στο -5) αλλά ταυτόχρονα και για να σιγουρέψει, σε πολύ μεγάλο βαθμό, τη συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, ρεαλιστικός στόχος της ΑΕΚ είναι η έξοδος στην Ευρώπη. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν θα κυνηγήσει τις όποιες πιθανότητες τής απέμειναν για τον τίτλο. Εξού και το αποψινό παιχνίδι θεωρείται κομβικό. Παράλληλα, όμως, η ΑΕΚ θα επιδιώξει τους τρεις βαθμούς για να σταματήσει το σερί των τελευταίων εφτά επίσημων αγώνων (έξι για το πρωτάθλημα κι έναν για το κύπελλο) με αντίπαλο την Ομόνοια χωρίς νίκη. Οι απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών είναι στην καθημερινότητα της τεχνικής ηγεσίας. Ο Ιδιάκεθ έμαθε να ζει με τις απουσίες, το ίδιο μαθαίνει και ο Ροθάδα. Εκτός πλάνων είναι οι Τσακόν, Καμπρέρα, Αμίν και Σαμπορίτ. Αντίθετα, ο Εκπολό συμμετείχε κανονικά στις τελευταίες προπονήσεις και είναι διαθέσιμος. Η παρουσία του Νιγηριανού αμυντικού διευκολύνει το πλάνο του Ροθάδα εφόσον θελήσει να παρατάξει (ξανά) την ομάδα με τρία στόπερ. Σε μια τέτοια περίπτωση, μια πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ θα αποτελείται από τους Αλομέροβιτς, Π. Ιωάννου, Γκαρσία ή Χάιρο, Εκπολό, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Πονς, Ροντέν, Ιβάνοβιτς και Μπάγιτς.

 

Διαβαστε ακομη