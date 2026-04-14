Ολυμπιακός: Οι αλλαγές που σκέφτεται ο Μεντιλίμπαρ για Λεωφόρο

Μετά από ουσιαστικά τρεις μέρες ρεπό, οι παίκτες του Ολυμπιακού επέστρεψαν χθες στου Ρέντη αρχίζοντας την προετοιμασία για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (21:00). Ένα παιχνίδι πολύ κρίσιμο, καθώς η νίκη είναι αναγκαιότητα, ενώ αν συνδυαστεί και με απώλεια της ΑΕΚ απέναντι στον ΠΑΟΚ (18:00) μπορεί να βάλει ξανά δυναμικά τους «ερυθρόλευκους» στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που έχει «λευκό» απουσιολόγιο, ήδη σκέφτεται να προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές. Όχι φιλοσοφίας ή διάταξης, αλλά προσώπων. Με τα τωρινά δεδομένα, ο Τσικίνιο δείχνει να έχει τον πρώτο λόγο για να παίξει πίσω από τον Ελ Κααμπί, με το πλάνο με δύο φορ-δηλαδή με τον Ταρέμι μαζί με τον Μαροκινό-να υποχωρεί. Υποψήφιος για τη θέση αυτή είναι και ο Γιαζίτσι, που συνήθως χρησιμοποιείται από τον Βάσκο τεχνικό ως δεξιός ακραίος.

Αλλαγές ίσως υπάρξουν και σε άλλες θέσεις. Στο πλευρό του αμετακίνητου από την ενδεκάδα Έσε στον άξονα πιθανότατα δεν θα δούμε τον Γκαρθία, αλλά έναν εκ των Σιπιόνι και Μουζακίτη. Επίσης, ο Ορτέγκα πιθανώς να επιστρέψει στο αριστερό άκρο της άμυνας αντί του Μπρούνο. Αντίθετα, δύσκολα θα δούμε αλλαγές σε άλλες θέσεις, με τους Τζολάκη, Ροντινέι, Πιρόλα και Ρέτσο στην άμυνα, τους Ζέλσον και Ποντένσε στα άκρα και τον Ελ Κααμπί σε ρόλο σέντερ φορ.

Πιο «ασφαλείς» εκτιμήσεις, πάντως, για τις σκέψεις του Μεντιλίμπαρ για την ενδεκάδα της Λεωφόρου θα γίνουν όσο πλησιάζουμε στην Κυριακή.

