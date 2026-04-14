Ολυμπιακός: Οι αλλαγές που σκέφτεται ο Μεντιλίμπαρ για Λεωφόρο

Ποιοι παίκτες διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή.

Μετά από ουσιαστικά τρεις μέρες ρεπό, οι παίκτες του Ολυμπιακού επέστρεψαν χθες στου Ρέντη αρχίζοντας την προετοιμασία για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (21:00). Ένα παιχνίδι πολύ κρίσιμο, καθώς η νίκη είναι αναγκαιότητα, ενώ αν συνδυαστεί και με απώλεια της ΑΕΚ απέναντι στον ΠΑΟΚ (18:00) μπορεί να βάλει ξανά δυναμικά τους «ερυθρόλευκους» στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που έχει «λευκό» απουσιολόγιο, ήδη σκέφτεται να προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές. Όχι φιλοσοφίας ή διάταξης, αλλά προσώπων. Με τα τωρινά δεδομένα, ο Τσικίνιο δείχνει να έχει τον πρώτο λόγο για να παίξει πίσω από τον Ελ Κααμπί, με το πλάνο με δύο φορ-δηλαδή με τον Ταρέμι μαζί με τον Μαροκινό-να υποχωρεί. Υποψήφιος για τη θέση αυτή είναι και ο Γιαζίτσι, που συνήθως χρησιμοποιείται από τον Βάσκο τεχνικό ως δεξιός ακραίος.

Αλλαγές ίσως υπάρξουν και σε άλλες θέσεις. Στο πλευρό του αμετακίνητου από την ενδεκάδα Έσε στον άξονα πιθανότατα δεν θα δούμε τον Γκαρθία, αλλά έναν εκ των Σιπιόνι και Μουζακίτη. Επίσης, ο Ορτέγκα πιθανώς να επιστρέψει στο αριστερό άκρο της άμυνας αντί του Μπρούνο. Αντίθετα, δύσκολα θα δούμε αλλαγές σε άλλες θέσεις, με τους Τζολάκη, Ροντινέι, Πιρόλα και Ρέτσο στην άμυνα, τους Ζέλσον και Ποντένσε στα άκρα και τον Ελ Κααμπί σε ρόλο σέντερ φορ.

Πιο «ασφαλείς» εκτιμήσεις, πάντως, για τις σκέψεις του Μεντιλίμπαρ για την ενδεκάδα της Λεωφόρου θα γίνουν όσο πλησιάζουμε στην Κυριακή.

Πικρός αποκλεισμός με νίκη για Μπαρτσελόνα, με δεύτερη νίκη στους «4» η Παρί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν αλλάζει το format στη Euroleague για τη σεζόν 2026-2027

EUROLEAGUE

|

Category image

Σενάρια επιστροφής στην Ελλάδα για Τζίμα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διακόπηκε ο αγώνας του Τσιτσιπά

Τένις

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Φτιάχνει χώρο στη βιτρίνα η Ομόνοια, ξανά προσπέρασμα ο Απόλλωνας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ροθάδα: «Δυστυχώς δεν αξιοποιήσαμε τις ευκαιρίες μας»

ΑΕΚ

|

Category image

Μπεργκ: «Οι παίκτες πρέπει να νιώθουν περήφανοι για την προσπάθεια τους»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Το πράσινο πάρτι μετά την απόδραση τίτλου!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕO: Το διπλό... τίτλου της Ομόνοιας με σφραγίδα Μαέ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ράβει κοστούμι για το 22ο η Ομόνοια, διπλό τίτλου με εκτελεστή Μαέ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ένας πρώην Ανορθωσιάτης γίνεται προπονητής του Μέσι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μια κόντρα στη Β΄ Κατηγορία βασισμένη... στα γκολ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Λουκά: «Ίσως να είχαμε πέναλτι με τον Κακουλλή»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Γκαρσία: «Πιστεύω πως δεν μας άξιζε η ήττα – Πονάει η ήττα»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Θελάδες: «Προφανώς δεν είμαστε ευχαριστημένοι...»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη