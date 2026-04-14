«Η Ρεάλ ετοιμάζει πρόταση 35 εκατ. ευρώ για Καρέτσα - Στο παιχνίδι Μπάγερν και Ντόρτμουντ»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, αποτελεί ένα από τα πιο... καυτά ονόματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, στην ηλικία του. Οι εμφανίσεις του, ειδικά τη φετινή σεζόν έχουν κάνει πολλά μεγαθήρια της Ευρώπης να στρέψουν τα βλέμματά τους στον διεθνή μεσοεπιθετικό.

Μπάγερν Μονάχου, Νάπολι,, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι φέρονται να παρακολουθούν στενά την κατάσταση. Επιπλέον, η Λίβερπουλ, η Έβερτον, η Νιουκάστλ και η Λεβερκούζεν έχουν μπει στην κούρσα, δείχνοντας πόσο ψηλά αξιολογείται ο νεαρός αστέρας της Γκενκ σε όλη την Ευρώπη.

Σύμφωνα όμως με αποκλειστικό δημοσίευμα του «fussballdaten» τρεις είναι οι ομάδες οι οποίες φέρεται να έχουν κάνει ήδη το πρώτο βήμα για να εξασφαλίσουν τις υπηρεσίες του «Kos». Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται οι Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερν Μονάχου και Ντόρτμουντ είναι αυτή τη στιγμή τα τρία μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης που ετοιμάζουν τις κινήσεις τους. Συγκεκριμένα, οι «μερένχες» φέρεται να ετοιμάζουν μια προσφορά περίπου 35 εκατομμυρίων ευρώ.

H Μπάγερν Μονάχου από την πλευρά της, εξακολουθεί να παρακολουθεί τον παίκτη, και θα μπορούσε να προσφέρει έως και 40-45 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Μπορούσια Ντόρτμουντ προσπαθεί να πείσει τον παίκτη με το πρότζεκτ «ανάπτυξης και πώλησης». Από την άλλη, η Γκενκ είναι πιθανό να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με ελάχιστη ζήτηση 55-60 εκατομμυρίων ευρώ.

Ενώ οι πηγές που επικαλείται το «fussballdaten» αναφέρουν ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ένα μικρό πλεονέκτημα για την απόκτηση του Καρέτσα, τα γερμανικά Μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Ντόρτμουντ έχει ήδη επικοινωνήσει με την οικογένεια του παίκτη και του προσφέρει την προοπτική σημαντικού χρόνου συμμετοχής. Επιπλέον, επιμένουν οι φήμες ότι η Γαλατασαράι θα μπορούσε να εκπλήξει τον σύλλογο με μια ισχυρή οικονομική προσφορά.

EXKLUSIV | DORTMUND ODER MADRID? Hat sich das junge Talent bereits entschieden?

