Διπλό για την Πετρολίνα ΑΕΚ επί του ΑΠΟΕΛ και οριστικοποίηση της πρωτιάς

Συναρπαστική μάχη στο Λευκόθεο που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Mετά από έναν ανταγωνιστικό παιχνίδι που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα, η Πετρολίνα ΑΕΚ πήρε το διπλό στο Λευκόθεο με 80-75 επί του ΑΠΟΕΛ Perestroika, για τη 22η αγωνιστική της ΕCOMMBX Basket League και εξασφάλισε και μαθηματικά την πρωτιά, μία αγωνιστική πριν από το τέλος της β’ φάσης.

O AΠΟΕΛ Perestroika έκανε ξεκίνημα με δίποντο Pointer και τρίποντο του Whyte (5-0), με την Πετρολίνα ΑΕΚ να περνάει μπροστά στο 4' με τρίποντο του Cooper (7-9). Οι γαλαζοκίτρινοι πέρασαν ξανά μπροστά με τρίποντο του Funderburk Jr (15-12) με την έναρξη του δεύτερου μισού της περιόδου, ενώ ενάμιση λεπτό πριν από το τέλος ο Whyte έφερε τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό (25-14). Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με τρίποντο του Hunt (30-18).

Στο 14' ο Funderburk Jr με τρίποντο ανέβασε τη διαφορά στους 20 πόντους (41-21), με τους φιλοξενουμένους να μειώνουν στους επτά (41-34) με το δίποντο του Cooper. Ενάμιση λεπτό πριν από το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου η διαφορά ήταν στους εννέα (46-37) μετά το τρίποντο του Whyte, με την Πετρολίνα ΑΕΚ να πλησιάζει στους πέντε (46-41) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, μετά τις βολές από τους Cooper και Nottage και ενδιάμεσα το δίποντο του Hollingsworth.

Οι γηπεδούχοι είχαν το προβάδισμα μέχρι και τρεισίμιση λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου με τη διαφορά να είναι στους τρεις πόντους (59-56) μετά το τρίποντο του Παπαμιχαήλ. Ακολούθως οι κιτρινοπράσινοι έφτιαξαν σερί οκτώ πόντων και στο 29' είχαν διαφορά πέντε πόντων (59-64). Η περίοδος έκλεισε με τρίποντο του Παπαμιχαήλ και δίποντο του Cooper, για να έρθει η ισοφάριση 64-64.

Στα μισά της τέταρτης περιόδου με τη βολή του Mckinnis η ομάδα της Λάρνακας είχε διαφορά πέντε πόντων (68-73). Στο 37' η βολή του Funderburk Jr έφερε την ισοφάριση 73-73, ενώ καλάθι του ίδιου καλαθοσφαιριστή ενάμιση λεπτό πριν από το τέλος έφερε τη διαφορά στον έναν πόντο (75-76). Μέχρι το τέλος του αγώνα ακολούθησαν άλλοι τέσσερις πόντοι για την Πετρολίνα ΑΕΚ, έπειτα από δίποντο του Mckinnis και δυο βολές του Hollingsworth για να πάρει το ροζ φύλλο με τελικό σκορ 80-75.

TA ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 30-18, 46-41,  64-64, 75-80

ΑΠΟΕΛ Perestroika (Νικόλας Παπαδόπουλος): Whyte 16 (2), Μύθιλλος 5 (1), Pointer 13 (1), Funderburk Jr 17 (3), Μαντοβάνης 10, Σοφοκλέους, Χατζηκώστας, Κοιλαράς 3 (1), Παπαμιχαήλ 11 (2), Μανάρης.

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδθιώτης): Hollingsworth 20, Cooper 15 (3), Γιανναράς, Nottage 7, Mckinnis 15, Βάρος, Λοϊζίδης, Hunt 14 (3), Παντελή 9 (3), Diggs.

Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στη Βαρκελώνη ο Ραφίνια, στόχος του το clasico

ΔΙΕΘΝΗ

Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

Ανάρτηση επευφημίας του ΑΠΟΕΛ στον Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

«Ψάχνεται» να πουλήσει τον Ουγκάρντε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

EUROLEAGUE

Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Χαντμπολ

Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Ελλάδα

Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

ΔΙΕΘΝΗ

Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Ελλάδα

Μικρή άνοδος Τσιτσιπά, μικρή πτώση για Σάκκαρη

Τένις

Δημητρίου: Τραυματισμοί, αλλαγές και στόχος η νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με Ομόνοια

ΑΕΚ

Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ

Χαμός στη Σεβίλλη: Υποδοχή με ύβρεις και απειλές από κουκουλοφόρους μετά την ήττα από την Οβιέδο

ΔΙΕΘΝΗ

