Η Γιουβέντους βάζει πωλητήριο στον Οπεντά

O Βέλγος επιθετικός δεν έχει ικανοποιήσει τους ανθρώπους της Γιουβέντους και το καλοκαίρι περιμένουν προτάσεις για την παραχώρησή του.

Ο Λοΐς Οπεντά, μετακινήθηκε το προηγούμενο καλοκαίρι από την Λειψία στην Γιουβέντους, όπως σε 36 εμφανίσεις με τους «μπιανκονέρι» σε όλες τις διοργανώσεις ο 26χρονος επιθετικός έχει σκοράρει μόλις δύο γκολ.

Σύμφωνα, μάλιστα με δημοσιεύματα στην Ιταλία, οι ιθύνοντες της Γιουβέντους ψάχνουν ήδη υποψήφιους αγοραστές για τον Βέλγο ποδοσφαιριστή, δεδομένου ότι δεν βρίσκεται στα πλάνα του Λουτσιάνο Σπαλέτι για τη νέα σεζόν.

