Διπλό στην παράταση για τον Απόλλωνα στο Παραλίμνι

Έδειξε χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης

Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, ο Απόλλων Λεμεσού επικράτησε εκτός έδρας της Fabricca ΕΝΠ με 87-80, δείχνοντας χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης.

Η ομάδα του Παραλιμνίου μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και κατάφερε να έχει τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα της κανονικής διάρκειας, βρίσκοντας λύσεις κυρίως από τον Caleb Asberry, ο οποίος αποτέλεσε την κύρια επιθετική απειλή. Οι γηπεδούχοι διατηρούσαν μικρό προβάδισμα, ωστόσο ο Απόλλων παρέμενε κοντά στο σκορ, εκμεταλλευόμενος την πολυφωνία του στην επίθεση.

Στην τέταρτη περίοδο το παιχνίδι απέκτησε δραματικό χαρακτήρα, με τον Απόλλωνα να ανεβάζει την πίεσή του και να βρίσκει σημαντικά καλάθια από τους Στέφανο Ηλιάδη και Ismael Plet. Η ΕΝΠ είχε την ευκαιρία να «κλειδώσει» τη νίκη, όμως οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και έστειλαν το παιχνίδι στην παράταση (80-80).

Στο έξτρα πεντάλεπτο, ο Απόλλων παρουσιάστηκε πιο συγκεντρωμένος και αποτελεσματικός. Με καθαρές επιλογές στην επίθεση και καλύτερη διαχείριση του ρυθμού, πήρε προβάδισμα και δεν το έχασε μέχρι το τέλος, φτάνοντας τελικά στη νίκη με 87-80.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Ismael Plet με 24 πόντους, ενώ σημαντική συνεισφορά είχαν οι Στέφανος Ηλιάδης (21π.), Tyrell Jones (14π.) και Gyasi Powell (14π.). Από πλευράς ΕΝΠ ξεχώρισε ο Caleb Asberry με 39 πόντους, με τον Trevahn Williams να προσθέτει 10 και τον Σίμο Σολωμού 12.

Τα δεκάλεπτα: 15-22, 34-41, 55-60, 80-80 (κ.δ.), 80-87 (παρ.).

Fabricca ΕΝΠ (Παναγιώτης Γιανναράς): Williams 10, Γιανναράς 5 (1), Σολωμού 12 (1), Eikens 11, Asberry 39 (5), Χαραλάμπους, Κουζαπας, Γεωργίου 3.

Απόλλων Λεμεσού (Δημήτρης Κουκούρης): Plet 24, Jones 14 (2), Adams 14 (2), Ηλιάδης 21 (4), Powell 14 (2), Παπαδημητρίου, Καραμπατάκης, Ιερωνυμίδης.

