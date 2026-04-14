Έξοδος για... άγγιγμα στον τίτλο

Οι πράσινοι έχουν το πάνω χέρι στη μάχη του τίτλου και το μοναδικό ζητούμενο είναι η νίκη, που θα τους εκτοξεύσει στο +11. Βαθμολογικά και… ουσιαστικά, οι κιτρινοπράσινοι είναι οι βασικοί αντίπαλοι των πρασίνων. Γίνεται αντιληπτό πως αν η ομάδα της Λάρνακας πάρει τη νίκη, τότε θα μειώσει στο -5 και έτσι η μάχη θα πάρει εκ νέου φωτιά.

Το «τριφύλλι» όμως δεν έχει διάθεση να μπει σε μπελάδες. Μοναδικός στόχος του Μπεργκ και των ποδοσφαιριστών του είναι το τρίποντο, για να φτάσουν ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του 22ου πρωταθλήματος. Η Ομόνοια γνωρίζει τον τρόπο, διατηρεί το αήττητο στην τρέχουσα σεζόν στα παιχνίδια με την ΑΕΚ (συναντήθηκαν και στο κύπελλο) κι έτσι το μόνο που απομένει είναι να παρουσιαστεί με το ίδιο καλό πρόσωπο της τρέχουσας σεζόν.

Ο Νορβηγός τεχνικός έχει την ευχέρεια να καταστρώσει τα πλάνα του χωρίς απρόοπτα, καθώς δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Εκτός είναι δεδομένα οι Φαμπιάνο και Μαγιαμπέλα, ενώ δεν πρόλαβε ο Ουζόχο. Πιο έτοιμοι είναι οι Χρίστου, Οντουμπάντζο και Μασούρας. Μάλιστα ο τελευταίος… βάζει σε σκέψεις τον Μπεργκ, καθώς αφενός είναι πανέτοιμος και αφετέρου ο Ντιουνκού έχει κερδίσει την εκτίμηση όλων στο οικοδόμημα του «τριφυλλιού».

Απ’ εκεί και πέρα δεν αναμένονται ιδιαίτερες αλλαγές από την τεχνική, αφού η «συνταγή» πετυχαίνει. Όσον αφορά στην προσέλευση, έχουν εξαντληθεί τα 800 εισιτήρια που αναλογούσαν στους πράσινους.

«Κίτρινος» πυρετός

Ο Εβάντρο βρίσκεται στο όριο καρτών καθώς αντίκρισε δύο κίτρινες κάρτες σε ισάριθμες αγωνιστικές των play off. Υπενθυμίζουμε πως με την έναρξη της τελευταίας φάσης του πρωταθλήματος, οι κάρτες μηδενίστηκαν, ωστόσο όσοι φτάσουν τις 3 κι έπειτα τις 6 θα χάσουν ένα παιχνίδι από τα δύο επόμενα της ομάδας τους. Ο Βραζιλιάνος είναι σημαντική μονάδα για τον Μπεργκ κι έτσι καλείται να είναι ιδιαίτερα… προσεχτικός, ώστε να μην χάσει ΑΠΟΕΛ ή Απόλλωνα. Από μια κίτρινη έχουν οι Π. Αντρέου, Σεμέδο, Κουλιμπαλί, Κυριακίδης, Μάριτς και Ντιουνκού.