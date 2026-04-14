Μπλέξιμο για Γιάνσον - Επιτέθηκε λεκτικά σε διαιτητές
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Το σουηδικό fotbollskanalen γράφει πως ο πρώην αθλητικός διευθυντής της Ομόνοιας, πλέον της IFK Gothenburg έχει καταγγελθεί πειθαρχική επιτροπή της λίγκας για λεκτική επίθεση σε διαιτητές.
Συγκεκριμένα, το συμβάν φαίνεται να έλαβε χώρα μετά το παιχνίδι της IFK Gothenburg με την Häcken, όταν ο Σουηδός έχοντας έντονα παράπονα για τις διαιτητικές αποφάσεις, επιτέθηκε λεκτικά στον διαιτητή.
Ο Γιάνσον έχει ήδη καταγγελθεί στην πειθαρχική επιτροπή με τον Stefan Johannesson, υπεύθυνο των ελίτ διαιτητών στην Σουηδία να επιβεβαιώνει το περιστατικό δηλώνοντας:
«Είχε κακή συμπεριφορά προς τους διαιτητές. Ξεπέρασε τα όρια, αυτό μπορώ να το πω αλλά δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες»