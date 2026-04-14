Γίνεται ιδιοκτήτης ομάδας ο Τζον Τέρι

Ο Τζον Τέρι θα αγοράσει ομάδα της League Two, στην οποία αγωνίζεται ο ανιψιός του.

Το μέλλον του Τζον Τέρι μετά το τέλος της λαμπρής καριέρας του δεν έμελε να είναι στους πάγκους. Δοκίμασε την τύχη του ως βοηθός προπονητή, αλλά δεν έγινε ποτέ πρώτος. Πλέον ο πρώην αστέρας της Τσέλσι αποφάσισε να συνεχίσει να ασχολείται με το ποδόσφαιρο, αλλά από άλλο πόστο.

Σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα «Sun», ο Τζον Τέρι προτίθεται να αγοράσει την Κόλτσεστερ Γιουνάιτεντ, μια ομάδα της League Two (αυτήν τη στιγμή 13η στην κατάταξη), έναντι 16 εκατ. ευρώ. Σε αυτή την ομάδα αγωνίζεται ο 22χρονος ανιψιός του, Φράνκι Τέρι, επίσης κεντρικός αμυντικός.

