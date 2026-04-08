Ολοκλήρωσε με το 22ο ροζ φύλλο η ΑΕΚ

Mε απολογισμό 22 νίκες σε 23 αγώνες ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στην κανονική περίοδο της ECOMMBX Basket League η Πετρολίνα ΑΕΚ, κερδίζοντας στο «Κίτιον» με 78-71 την TRIA EKA AEΛ, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Ο Flowers πέτυχε το πρώτο καλάθι του αγώνα για λογαριασμό της TRIA EKA AEΛ, με την Πετρολίνα ΑΕΚ έπειτα από σερί δέκα πόντων να βρίσκεται μπροστά με 14-8 στο 5' έπειτα το τρίποντο του Nottage. Οι κιτρινοπράσινοι κράτησαν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου που έληξε με το λέι απ του Λοϊζίδη (22-13).

Στα μισά της δεύτερης περιόδου η TRIA EKA AEΛ ισοφάρισε με βολή του Tate, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε τρίποντο από τον ίδιο καλαθοσφαιριστή (27-28), με τους γαλαζοκιτρίνους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια όντας μπροστά στο σκορ με διαφορά πέντε πόντων (34-39), όπως καθορίστηκε μετά και το τρίποντο του Flowers στο 19'.

Οι γηπεδούχοι έκαναν αρχή στο δεύτερο ημίχρονο με σερί επτά πόντων και στο 23' με τις βολές του Hollingsworth επανάκτησαν το προβάδισμα (41-39), ενώ στο 27' ήταν εννέα πόντους μπροστά (54-46) μετά το τρίποντο από τον Nottage. O ίδιος καλαθοσφαιριστής πέτυχε και τους τελευταίους πόντους της τρίτης περιόδου, με λέι απ στα τελευταία δευτερόλεπτα για να κάνει το 57-52.

Στο 36' οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν εκ νέου, μετά το δίποντο του Tate (66-68), για να ακολουθήσει εναλλαγή στο σκορ μέχρι και ενάμιση λεπτό πριν από το τέλος όταν η διαφορά ήταν στον ένα πόντο μετά τη βολή του Tate (72-71). Έπειτα, δυο τρίποντα από τους Βάρσο και Nottage διαμόρφωσαν το τελικό 78-71 για την Πετρολίνα ΑΕΚ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-13, 34-39, 57-52, 78-71

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης)

Hollingsworth 10, Cooper 14 (2), Bάρσος 7 (1), Nottage 24 (6), Mckinnis 8, Γιανναράς 3 (1), Λοϊζίδης 4, Παντελή 5 (1), Diggs 3 (1)

ΤRIA EKA AEΛ (Κάλια Παπαδοπούλου)

Μάρκου, Αρμακόλας, Tate 27 (2), Flowers 27 (2), Taylor 14 (2), Μονιάτης 1, Faye, Γεωργίου 2, Watts