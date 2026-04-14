Πρόκληση για μεγαλύτερες βλέψεις

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Μπορεί ο ΑΠΟΕΛ να ξεκόψει πίσω από τις προνομιούχες θέσεις, όμως στην ομάδα της Λευκωσίας δεν καταθέτουν τα όπλα και είναι πεπεισμένοι ότι μπορούν να πετύχουν την ανατροπή στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος.

Σημαντικό κριτήριο αποτελεί ο σημερινός (17:00) αγώνας στο ΓΣΠ όπου οι γαλαζοκίτρινοι φιλοξενούν τον Απόλλωνα. Μια ομάδα που βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, επτά βαθμούς μπροστά από τον ΑΠΟΕΛ που είναι στην πέμπτη θέση με 48 βαθμούς (ενδιάμεσα είναι η Πάφος FC, η οποία έχει 52 βαθμούς). Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, εφόσον το συγκρότημα του Πάμπλο Γκαρσία καταφέρει να κερδίσει θα μειώσει τη διαφορά στους τέσσερις βαθμούς από τη σημερινή αντίπαλό του και όλα πλέον θα είναι πιθανά. Σε αντίθετη περίπτωση θα μείνει αρκετά πίσω και θα μειωθούν αρκετά οι πιθανότητες να ανατρέψει τα δεδομένα όπως είναι διαμορφωμένα. Εξάλλου, μπορεί να μιλάμε για έναν διαφορετικό θεσμό, όμως είναι μια ευκαιρία για την ομάδα της Λευκωσίας να μετρήσει δυνάμεις απέναντι στον Απόλλωνα, τον οποίο θα αντιμετωπίσει άλλες δύο φορές εντός Απριλίου για τα ημιτελικά του κυπέλλου. Στο μεταξύ, χθες υπήρξε επίσημο φιρμάνι για την επέκταση της συνεργασίας και με τον Κωνσταντίνο Γιαννακού που υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι τον Μάιο του 2029.

 

