Η Μπαρτσελόνα διαμαρτυρήθηκε στην UEFA για τον αγωνιστικό χώρο πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο

Παράπονα για τον αγωνιστικό χώρο στο «Μετροπολιτάνο» εκφράστηκαν από την Μπαρτσελόνα στην UEFA, εν όψει της αποψινής ρεβάνς με την Ατλέτικο.

Ζήτημα με τον αγωνιστικό χώρο του «Μετροπολιτάνο» έθεσε η Μπαρτσελόνα στην UEFA, εν όψει της αποψινής ρεβάνς με την Ατλέτικο για τα ημιτελικά του Champions League.

Συγκεκριμένα, ο Χάνσι Φλικ, αφού επιθεώρησε τον αγωνιστικό χώρο, πλησίασε τον υπεύθυνο της UEFA και του εξέφρασε παράπονα για το χορτάρι. Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, ο Γερμανός τεχνικός έκρινε πως το ύψος του ήταν μεγαλύτερο από ό,τι έπρεπε, ενώ κάποιες πηγές αναφέρουν πως έθεσε και θέμα για το πόσο στεγνό ήταν. Αυτό, κατά τους Καταλανούς, επηρεάζει κυρίως την ταχύτητα με την οποία κινείται η μπάλα.

Όπως αναφέρει η Marca, η απάντηση της UEFA ήταν πως θα κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις και πως αν κριθεί ότι είναι αναγκαίο, τότε θα κουρευτεί και θα ποτιστεί το χορτάρι στο γήπεδο των «ροχιμπλάνκος».

Οι κανονισμοί αναφέρουν πως το ύψος του χορταριού δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3 εκατοστά, με την Ατλέτικο να ισχυρίζεται πως το «Μετροπολιτάνο» είναι εντός αυτού του ορίου. Η Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νου» έχει παραδοσιακά το ύψος του χορταριού της στα 2,3 εκατοστά.

