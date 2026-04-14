Ξεκινά στην Αργεντινή η νέα δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα

Ξεκινά στην Αργεντινή η νέα δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα

Στο εδώλιο επιστρέφει η υπόθεση του θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα, καθώς ξεκινά εκ νέου η δίκη για επτά μέλη της ιατρικής του ομάδας, τα οποία αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σχεδόν έναν χρόνο μετά την κατάρρευση της αρχικής διαδικασίας λόγω ακυρότητας.

Η εκδίκαση πραγματοποιείται στο Σαν Ισίδρο, κοντά στο Μπουένος Άιρες, με το δικαστήριο να αναμένεται να εξετάσει σχεδόν 100 μάρτυρες, σε μια υπόθεση που αφορά τις συνθήκες θανάτου του θρυλικού Αργεντινού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 25 Νοεμβρίου 2020, σε ηλικία 60 ετών, από καρδιακή ανακοπή, ενώ ανάρρωνε από επέμβαση στον εγκέφαλο για αφαίρεση θρόμβου.

Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο νευροχειρουργός Λεοπόλδο Λούκε και η ψυχίατρος Αγκουστίνα Κοσατσόβ, με την υπεράσπιση να αρνείται κάθε ευθύνη. Παράλληλα, μία ακόμη κατηγορούμενη, η νοσηλεύτρια Νταϊάνα Μαδρίδ, θα δικαστεί ξεχωριστά.

Η πρώτη δίκη, που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2025, οδηγήθηκε σε αδιέξοδο όταν μία εκ των δικαστών παραιτήθηκε, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που την έδειχνε να συμμετέχει σε ντοκιμαντέρ εντός του δικαστηρίου, παραβιάζοντας τους κανονισμούς.

Η επανεκκίνηση της διαδικασίας αναγκάζει κατηγορούσα αρχή και υπεράσπιση να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική τους, με δεδομένο ότι στην πρώτη φάση είχαν παρουσιαστεί φωτογραφίες, ηχητικά ντοκουμέντα και ιατροδικαστικά στοιχεία.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η ιατρική ομάδα παραβίασε βασικά πρωτόκολλα περίθαλψης και ότι οι συνθήκες νοσηλείας του Μαραντόνα στο σπίτι του ισοδυναμούσαν με «θέατρο φρίκης», όπου δεν του παρασχέθηκε η απαραίτητη φροντίδα.

Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι επιμένουν ότι ο θάνατός του ήταν αναπόφευκτος, επικαλούμενοι τα σοβαρά και χρόνια προβλήματα υγείας του, καθώς και τη μακροχρόνια εξάρτησή του από το αλκοόλ και την κοκαΐνη.

Οι κατηγορίες απαγγέλθηκαν το 2021, έπειτα από πόρισμα ιατρικής επιτροπής που έκανε λόγο για «ανεπαρκή, ελλιπή και απερίσκεπτη» αντιμετώπιση. Σε περίπτωση καταδίκης, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές κάθειρξης από 8 έως 25 έτη.

