Μολδαβία – Κύπρος σήμερα για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών

Με στόχο το νικηφόρο αποτέλεσμα συνεχίζει σήμερα τις υποχρεώσεις της η Εθνική μας ομάδα των Γυναικών στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο αγώνας με τη Μολδαβία θα διεξαχθεί στο «Stadionul Arcul de Triumf» και θα αρχίσει στις 17:00.

Ο κύκλος της προετοιμασίας ενόψει Μολδαβίας ολοκληρώθηκε χωρίς ουσιαστικά προβλήματα και οι ποδοσφαιρίστριες μας δηλώνουν πανέτοιμες για το καθοριστικό παιχνίδι.

Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Ρένος Δημητριάδης, τους τόνισε για μία ακόμη φορά τη σημαντικότητα του αγώνα για το στόχο της καλύτερης δυνατής θέσης στον όμιλο που συμμετέχουμε.

Η ομάδα μας με εμπειρίες και από προηγούμενες πλέον διοργανώσεις, διαθέτει σίγουρα τις δυνάμεις για να μαζέψει βαθμούς και να διεκδικήσει το καλύτερο στον 5ο όμιλο της Ευρωπαϊκής Ζώνης.

Στην αποστολή συμμετέχουν οι ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες:

Μαρία Ματθαίου, Κωνσταντίνα Κουζάλη, Γαλήνη Ζαχαρίου, Άντρη Βιολάρη, Μαρία Παναγιώτου, Στέφι Χάρτυ, Μαριλένα Γεωργίου, Φιλίππα Σάββα, Μαρήλια Κωνσταντίνου, Αντριάνα Τσούκκα, Άντρια Κούσικ, Ευθαλία Σιακαλλή, Λουκρητία Χρυσοστόμου, Σοφία Μάκπεθ, Χριστίνα Κυριακίδη, Χρύσω Μιχαήλ, Σάρα Παπαδοπούλου, Χαρά Χαραλάμπους, Έλενα Αριστοδήμου, Μαρία Αστανιού, Άννα Ματσουκάρη, Αντριάνα Χριστοφή.

Ο σημερινός θα είναι ο δεύτερος αγώνας για την Εθνική μας μετά την εντός έδρας ήττα από τη Ρουμανία στην Κύπρο με 4-0.

Η Μολδαβία έδωσε επίσης ένα αγώνα και ηττήθηκε εκτός έδρας από τη Ρουμανία με 1-0. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά θα βρεθούμε αντιμέτωποι σε διεθνή διοργάνωσης.

Μετά τη Μολδαβία, μας περιμένει νέο εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τη Ρουμανία στο Βουκουρέστι το ερχόμενο Σάββατο 18 Απριλίου.