Διπλό της ΑΕΛ μέσα στο Λευκόθεο επί του ΑΠΟΕΛ

Η ομάδα της Λεμεσού επικράτησε με 103-89 και έτσι, πραγματοποίησε ένα σημαντικό βήμα για να τερματίσει στην 3η θέση, παράλληλα με το ότι ο ΑΠΟΕΛ, έχασε έδαφος στη μάχη για την πρώτη 6αδα.

Η ΑΕΛ, που ήταν καλύτερη στα μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, προηγήθηκε στο ημίχρονο με 45-34 και έφθασε στη νίκη, παρότι στην επανάληψη αγωνίστηκε χωρίς τον Clark, που αποβλήθηκε λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου.

Κορυφαίος για τη νικήτρια ήταν ο Flowers (29 πόντοι – 40 βαθμοί)

Με απόλυτη κυριαρχία της ΑΕΛ ξεκίνησε η αναμέτρηση, καθώς η φιλοξενούμενη ομάδα μετά το αρχικό 4-0, στο 5`, προηγήθηκε με 17-3 και επομένως, από νωρίς ο ΑΠΟΕΛ έπρεπε να βρει λύσεις και στις δυο πλευρές του γηπέδου.

Flowers, Taylor, ήταν οι κύριες αιχμές στην επίθεση για την ομάδα της Λεμεσού και παρότι στη συνέχεια ο ΑΠΟΕΛ βρήκε κάποιες λύσεις, αλλά μόνο στην επίθεση, πριν το 28-14, αποτέλεσμα με το οποίο η ΑΕΛ προηγήθηκε στο 10`, η διαφορά είχε φθάσει και στο +16 (28-12).

Σε πιο αργούς ρυθμούς ξεκίνησε η 2η περίοδος, κάτι που βοήθησε την ΑΕΛ να συντηρεί μια διαφορά σχετικής ασφάλειας (μιας και ήταν ακόμα νωρίς).

Ωστόσο στο 15`, οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 33-25 (-8), αλλά η συνέχεια ανήκε και πάλι στην ΑΕΛ, που εύρισκε λύσεις κυρίως με τον Clark στην επίθεση και έτσι, η διαφορά ανέβηκε εκ νέου στο +16 (41-25), πάντα για την ομάδα της Λεμεσού και ενώ με το τέλος του ημιχρόνου ο ΑΠΟΕΛ μείωσε σε 45-34 και ενώ από πλευράς ΑΕΛ, αποβλήθηκε ο Clark, κατόπιν αντιαθλητικού φάουλ και τεχνικής ποινής.

Εύστοχοι οι γηπεδούχοι στις αρχές της 3ης περιόδου, κατάφεραν να ρίξουν τη διαφορά στο -6, όταν μείωσαν σε 56-50.

Όμως χάριν στην περιφερειακή της ευστοχία η ΑΕΛ κυριάρχησε στη συνέχεια και πάλι στις δυο πλευρές του γηπέδου και αυτή η εικόνα είχε σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται συνεχώς η υπέρ των φιλοξενουμένων διαφορά, καθώς στο 29`, η ομάδα της Λεμεσού προηγήθηκε με 79-55, δηλαδή με +24!

Στο +29 (84-55) βρέθηκε η ΑΕΛ με συνεχόμενους πόντους, κυρίως από τους Tate, Flowers και έτσι στις αρχές της 4ης περιόδου και βέβαια, ο νικητής είχε ουσιαστικά κριθεί παρότι απέμενε αρκετός χρόνος…

Για την ΑΕΛ, το ζητούμενο ήταν πλέον η κάλυψη της διαφοράς με την οποία είχε χάσει μετά την αναμέτρηση του 1ου γύρου, που ήταν 19 πόντοι.

Ωστόσο στη συνέχεια ο ΑΠΟΕΛ βρήκε λύσεις και σταδιακά μείωνε τη διαφορά και έτσι στο 39` και παρότι η ΑΕΛ είχε φθάσει στους 100 πόντους, οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 100-84, δηλαδή στους 16 πόντους.

Η τελική διαφορά ήταν 14 πόντοι, καθώς η ΑΕΛ έφθασε στη νίκη με 103-89.

Δεκάλεπτα: 14-28, 34-45, 55-79, 89-103.

ΑΠΟΕΛ Περεστρόικα (Νικόλας Παπαδόπουλος): Taylor 13, Honor 21 (4), Whyte 7 (2), Funderburg 30 (2), Μαντοβάνης, Μύθιλλος, Κοιλαράς 7 (2), Παπαμιχαήλ 11 (3), Λουκά.

TRIA EKA ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου): Clark 10, Μάρκου 2, Tate 31 (5), Flowers 29 (5), Taylor 20 (1), Αρμακόλας 5 (1), Μονιάτης 6 (2), Γεωργίου, Watts.