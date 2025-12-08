ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ολοκληρώνεται αύριο η ψηφοφορία για το ECOMMBX All Star Game 2025

Ολοκληρώνεται αύριο, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, στις 10:00 το πρωί, η διαδικασία ψηφοφορίας για την ανάδειξη των καλαθοσφαιριστών και των καλαθοσφαιριστριών που θα συμμετάσχουν στο ECOMMBX All Star Game 2025.

Το φίλαθλο κοινό έχει την τελευταία του ευκαιρία να επιλέξει τους αγαπημένους του καλαθοσφαιριστές, που θα βρεθούν στο παρκέ της μεγαλύτερης γιορτής του κυπριακού μπάσκετ, η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, στις 16:00, στο στάδιο «Ελευθερία» στη Λευκωσία.

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν οι τελικές ομάδες, οι προπονητές, καθώς και οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό τριπόντων.

Το ECOMMBX All Star Game αποτελεί εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια μια μοναδική μπασκετική εμπειρία για όλη την οικογένεια, με θέαμα, καρφώματα, διαγωνισμούς, δώρα και εξαιρετική ατμόσφαιρα σε έναν σύγχρονο, προσβάσιμο και πλήρως κλιματιζόμενο χώρο.

Τελευταία ευκαιρία για ψήφο:

https://forms.gle/9SkvRwd9Hbj5ZmkS6

Εισιτήρια για το κοινό:

https://www.ticketbox.com.cy/cbf-all-star/14-12

 

Διαβαστε ακομη