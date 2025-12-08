ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έκτακτη σύσκεψη στην Ρεάλ, στο... τραπέζι το όνομα του Κλοπ

Τριγμοί στην ομάδα της Μαδρίτης μετά την ήττα σοκ.

Θα παραμείνει ο Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης; Αυτό είναι το ερώτημα που απασχολεί πλέον όχι μόνο τους φίλους των Μαδριλένων αλλά και τους παράγοντες του συλλόγου.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «El Mundo», πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνάντηση στο Μπερναμπέου χθες (7/12) το βράδυ μετά την ήττα (0-2) από τη Θέλτα.

Όπως επισημαίνεται, ο αγώνας της Τετάρτης (10/12) εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι είναι κρίσιμος για το μέλλον του έργου του προπονητή από το Σαν Σεμπαστιάν και σημειώνεται ότι ο Φλορεντίνο Πέρεθ έχει ήδη αρχίσει να ερευνά την αγορά προπονητών και, πάνω απ' όλα, πρόσθεσε ένα όνομα ως πιθανό αντικαταστάτη του Αλόνσο, αυτό του Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Γερμανός προπονητής φαίνεται να είναι ένας από τους αγαπημένους του προέδρου. Αυτή τη στιγμή είναι υπεύθυνος για την αθλητική διεύθυνση του ομίλου Red Bull. Συντονίζει-εκτός άλλων- τις μεταγραφές παικτών για συλλόγους όπως η Λειψία, Σάλτσμπουργκ, Ρεντ Μπουλς Νέας Υόρκης, Μπραγκαντίνο και άλλοι.

Έχει ετήσιες αποδοχές περίπου 10 ή 12 εκατομμύρια ευρώ και είναι δεσμευμένος με την εταιρεία για τα επόμενα τέσσερα ή πέντε χρόνια.

AΠΕ - ΜΠΕ

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη