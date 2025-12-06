Ανατροπή στην... ανατροπή, με νικήτρια την Ένωση

Το πέμπτο ροζ φύλλο της πήρε η Fabricca Ε. Ν. Παραλιμνίου, κερδίζοντας την ΕΘΑ με 89-84 σε έναν ανταγωνιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, για την 9η αγωνιστική της ECOMMBX Basket League.

Στα πρώτα δευτερόλεπτα ο Asberry πέτυχε τους πρώτους πόντους (2-0) για λογαριασμό της Fabricca E.N. Παραλιμνίου, με την ΕΘΑ να παίρνει προβάδισμα στο 1' με το τρίποντο του Ηenderson (3-5). H ομάδα της Έγκωμης, έπειτα από σερί 11 πόντων (9-20) στο 6' είχε διαφορά με διψήφιο αριθμό πόντων (9-20) μετά το δίποντο του Powell, ενώ στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, το οποίο έκλεισε με τρίποντο του Χριστοδουλίδη, οι αποστάσεις ήταν στους 17 πόντους (15-32).

Οι «βυσσινί» μπήκαν με σερί έξι πόντων στο πρώτο λεπτό του δεύτερου δεκαλέπτου και στο 11' μείωσαν στους 11 με τις δυο βολές του Donzo (21-32), ενώ συνέχισε να ψαλιδίζει τη διαφορά και στο 19' με το τρίποντο του Rawlls μείωσε στον έναν πόντο (41-42). Οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν μπροστά και με δύο καλάθια των Gray και Henderson ήταν μπροστά με πέντε πόντους (41-46) στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα στον αγώνα στο 23' με τον Donzo (49-48) κι ακολούθησε εναλλαγή στο σκορ. Στο 24' η ΕΘΑ είχε το προβάδισμα (52-53) με το καλάθι του Powell, για να ακολουθήσει σερί εννέα πόντων (61-53) για την Ένωση που στο 26' με τις δυο βολές του Γιανναρά ήταν μπροστά με 61-53. Στα ίδια επίπεδα ήταν η διαφορά και στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου που έκλεισε με τρίποντο του Νεοφύτου για τους φιλοξενούμενους (70-61).

Στο 33' η απόσταση ήταν στους δύο πόντους (72-70) μετά το λέι απ του Gray, ενώ στον έναν (77-76) ήταν τρεισίμιση λεπτά πριν από το τέλος μετά το καλάθι του Νεοφύτου. Στο 38' η ΕΘΑ ισοφάρισε 80-80 μετά το καλάθι του Powell, για να έρθει στο 39' το τρίποντο του Asberry (85-82). Ακολούθησαν δύο βολές από τον Gray (85-84), με τους γηπεδούχους να ολοκληρώνουν τον αγώνα με τέσσερις βολές του Asberry για να πάρουν το ροζ φύλλο με τελικό σκορ (89-84).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-32, 41-42, 70-61, 89-84

Fabricca Ε. Ν. Παραλιμνίου (Παναγιώτης Γιανναράς)

Rawlls 18 (2), Williams 21, Σολωμού, Donzo 11, Asberry 28 (3), Γιανναράς 5 (1), Χαραλάμπους, Γεωργίου 4, Σάββα 2

ΕΘΑ (Μιχάλης Ζάκου)

Powell 30 (1), Henderson 15 (1), Gray 17, Nεοφύτου 10 (2), Langlais 9, Γεωργίου, Ηρακλέους, Βλάχος, Χριστοδουλίδης 3 (1).