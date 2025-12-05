Επιστροφή στη ECOMMBX Basket League με τους αγώνες της 9ης αγωνιστικής

Μετά τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ανδρών για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 της FIBA, οι δέκα ομάδες επιστρέφουν στη δράση με τη διεξαγωγή των πέντε αγώνων της 9ης αγωνιστικής της ECOMMBX Basket League.

Το πρώτο τζάμπολ θα γίνει το βράδυ της Παρασκευής (05/12, 19:00) στο Γυμνάσιο Παλουριώτισσας με τον Αχιλλέα Καϊμακλίου να παίζει με την TRIA EKA AEΛ BC. Η ομάδα της Λεμεσού θα ψάξει για την τέταρτη σερί και πέμπτη γενικά νίκη της στη σεζόν, ενώ από την άλλη οι γηπεδούχοι θα επιδιώξουν να κάνουν σεφτέ στις επιτυχίες μετά από επτά συναπτές ήττες.

Άλλο ένα ματς θα γίνει το Σάββατο (06/12, 18:00) και συγκεκριμένα στην αίθουσα Παραλιμνίου με την Fabricca Ε.Ν. Παραλιμνίου να παίζει με την ΕΘΑ, θέλοντας αμφότερες να πετύχουν το δεύτερο συνεχόμενο ροζ φύλλο. Γενικότερα, σε οκτώ αγώνες η ομάδα της Έγκωμης έχει τρεις νίκες και πέντε ήττες και οι «βυσσινί» μετρούν τέσσερις νίκες και ισάριθμες ήττες.

Την Κυριακή (07/12) στις 16:00 στην Λεμεσό η Ανόρθωση θα φιλοξενήσει τον ΑΠΟΕΛ, θέλοντας αμφότερες να επιστρέψουν στα νικηφόρα αποτελέσματα. Οι «γαλαζοκίτρινοι» έχουν πετύχει τέσσερις νίκες σε οκτώ παιχνίδια, ενώ η Ανόρθωση σε επτά αγώνες πήρε δυο ροζ φύλλα.

Τα τελευταία παιχνίδια της αγωνιστικής θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα (08/12), στις 19:00. Στην αίθουσα του Απόλλωνα στη Λεμεσό οι «γαλάζιοι» που μετρούν τρεις νίκες και τέσσερις ήττες, θα αναμετρηθούν με την πρωτοπόρο και αήττητη μετά από επτά παιχνίδια, Πετρολίνα ΑΕΚ. Η άλλη αναμέτρηση της ημέρας θα γίνει στο Λευκόθεο με τον ΜAD Διγενή Ακρίτα Μόρφου να αναμετράται με τον Κεραυνό. Οι γηπεδούχοι έχουν τέσσερις επιτυχίες σε οκτώ παιχνίδια, ενώ το συγκρότημα του Στροβόλου έχει έξι νίκες σε επτά αγώνες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Παρασκευή 05/12

Αχιλλέας Καϊμακλίου - TRIA EKA AEΛ BC 19:00 / Cytavision

Σάββατο 06/12

Fabricca Ε.Ν. Παραλιμνίου - ΕΘΑ 18:00

Κυριακή 07/12

Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ 16:00

Δευτέρα 08/12

Απόλλων - Πετρολίνα ΑΕΚ 19:00 / Cytavision

ΜΑD Διγενής Ακρίτας Μόρφου – Κεραυνός 19:00