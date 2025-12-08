Όουεν και Ρούνεϊ κατά του Σαλάχ

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ άναψε «φωτιά» στο εσωτερικό της Λίβερπουλ, με τις δηλώσεις του μετά το ματς πρωταθλήματος με τη Λιντς στο «Ελαντ Ρόουντ» (3-3), στο οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε στην αρχική ενδεκάδα για τρίτο στη σειρά παιχνίδι.

Ο Αιγύπτιος σταρ άφησε αιχμές κατά της διοίκησης και του Άρνε Σλοτ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του από τους «κόκκινους».

Ο Σαλάχ προκάλεσε σάλο, καθώς δήλωσε πως αισθάνεται πως έχει γίνει αποδιοπομπαίος τράγος για την κακή «εκκίνηση» της ομάδας στη σεζόν, ενώ υπονόησε ότι μπορεί να μην του έχει μείνει πλέον πολύς χρόνος στο «Άνφιλντ»:

«Είμαι πολύ, πολύ απογοητευμένος. Έχω κάνει τόσα πολλά γι' αυτήν την ομάδα. Δεν ξέρω, φαίνεται ότι η ομάδα με θυσιάζει για προσωπικό όφελος. Έτσι το ένιωσα, έτσι το νιώθω. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι κάποιος θέλει να πέσει όλη η ευθύνη σε εμένα. Ο σύλλογος μου υποσχέθηκε κάποια πράγματα το καλοκαίρι, πολλές υποσχέσεις και τίποτα δεν τηρήθηκε μέχρι στιγμής».

Οι δηλώσεις αυτές, όπως αναμενόταν άλλωστε, προκάλεσαν «σεισμό» στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και χιλιάδες μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πρώην σταρ της Λίβερπουλ, Μάικλ Όουεν, αλλά και ο Γουέιν Ρούνεϊ τάχθηκαν κατά του Αιγύπτιου και έκαναν λόγο, μεταξύ άλλων, για ασέβεια προς την ομάδα του.

«Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Όταν δεν είσαι σε καλή κατάσταση, πρέπει να μείνεις στον πάγκο. Αυτό έγινε και με τον Σαλάχ. Ήταν απαράδεκτες οι δηλώσεις του και η διοίκηση πρέπει να κάνει κάτι γι' αυτό. Δεν γίνεται ένας παίκτης, όσο σημαντικός κι αν είναι, να επιτίθεται δημόσια στην ομάδα», τόνισε ο Όουεν, ενώ ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, υποστήριξε από την πλευρά του:

«Ο Μο με αυτές τις δηλώσεις κατέστρεψε τη φήμη του στην ομάδα. Ήταν εξαιρετικός όλα αυτά τα χρόνια, αλλά αυτό που έκανε ήταν ασέβεια προς τους συμπαίκτες του, τον προπονητή και τους φιλάθλους. Καταστρέφει την κληρονομιά του στη Λίβερπουλ και είναι κρίμα να το κάνει αυτό γιατί έχει προσφέρει πολλά. Ο Σλοτ πρέπει να δείξει την εξουσία του και να πάρει μέτρα.»

Πηγή: sdna.gr