Ανακοίνωση ΑΕΚ: «Και τα παρδαλά κατσίκια γελάνε-Δεν πρόκειται για σύμπτωση»
Την έντονη δυσαρέσκειά της για τα συνεχή ακυρωθέντα γκολ εκφράζει με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ΑΕΚ.
Η ανακοίνωση:
Μετά και το χθεσινό... Πόσα γκολ παραπάνω πρέπει να βάζει η ΑΕΚ σε κάθε ματς για να μετρήσουν μόνο αυτά που θέλουν κάποιοι ;;;
Όταν πάνω από το 25% των γκολ μας ακυρώνονται και μετά το τελευταίο που ακυρώθηκε χθες, τότε κι ο πλέον καλοπροαίρετος επιβεβαιώνει πως δεν πρόκειται για σύμπτωση... Τρία από αυτά τα γκολ, πρόσφατα ακυρωμένα από τον ίδιο διεθνή διαιτητή μάλιστα στο χορτάρι ή στο VAR!!!
Η πραγματικότητα δεν κρύβεται. Ο κόσμος δεν είναι ανόητος, η κοροϊδία αποκαλύπτεται και δεν θα διαρκέσει για πολύ αφού... «και τα παρδαλά κατσίκια γελάνε... όμως στο τέλος εμείς σκάσαμε πραγματικά στα γέλια...».
Η ΑΕΚ περνά το μήνυμα προς όλους τους ενδιαφερόμενους... Δεν έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε τους παραπάνω υπολογισμούς για πολύ καιρό.