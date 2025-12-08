Σοκ στη Ρεάλ Μαδρίτης: Ρήξη τένοντα του δικεφάλου ο Μιλιτάο, νοκ άουτ για τρεις με τέσσερις μήνες!

Ενός κακού μύρια έπονται για την Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έχασε από την Θέλτα Βίγκο με 2-0, στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» χθες το βράδυ, ωστόσο η βαθμολογική απώλεια ήταν το… λιγότερο.

Κι αυτό γιατί ο Έντερ Μιλιτάο αποχώρησε τραυματίας από την εν λόγω αναμέτρηση, με το πρόβλημα να είναι αρκετά σοβαρό. Αυτό τουλάχιστον αποκαλύπτει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, επισημαίνοντας ότι ο Βραζιλιάνος στόπερ θα μείνει εκτός δράσης για τρεις με τέσσερις μήνες!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα τουλάχιστον με τον Ιταλό δημοσιογράφο, ο Μιλιτάο υπέστη ρήξη τένοντα στον δικέφαλο του αριστερού του ποδιού, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης το λιγότερο μέχρι τις αρχές Μαρτίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πλην του κεντρικού αμυντικού οι «μερένχες» είδαν και τους Φραν Γκαρθία και Άλβαρο Καρέρας να αποβάλλονται, με αποτέλεσμα ο Τσάμπι Αλόνσο να έχει ξεμείνει από επιλογές ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με την Αλαβές.

