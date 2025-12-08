ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παραιτήθηκε ο Πογέτ μετά την κατάκτηση του νταμπλ

Παραιτήθηκε ο Πογέτ μετά την κατάκτηση του νταμπλ

Η ομάδα της Νότιας Κορέας, Τζεονμπούκ Hyundai Μότορς, ανακοίνωσε σήμερα (8/12) την αποχώρηση του Γκουστάβο Πογέτ, μετά από μία σεζόν.

Ο Ουρουγουανός προπονητής, ο οποίος στο παρελθόν πέρασε-μεταξύ άλλων-  από τη  Σάντερλαντ, τη Μπέτις, την ΑΕΚ και την εθνική Ελλάδας, διορίστηκε στην αρχή της πρόσφατα ολοκληρωμένης σεζόν και οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του τίτλου της K League και του Κυπέλλου Νότιας Κορέας.

 Η ομάδα της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι ο 58χρονος  Πογέτ, ήταν δυσαρεστημένος με την τιμωρία τον Νοέμβριο και την επακόλουθη παραίτηση του βοηθού του, Μαουρίτσιο Ταρίκο, για μια φερόμενη ρατσιστική χειρονομία κατά τη διάρκεια ενός αγώνα της K League:

 «Ο προπονητής Πογέτ ένιωσε αποθαρρυμένος και συγκλονισμένος από την παραίτηση του Ταρίκο. Προσπαθήσαμε να μοιραστούμε το όραμά μας για τη νέα σεζόν και δεσμευτήκαμε να βοηθήσουμε στην αποκατάσταση της αξιοπρέπειας του προπονητή Ταρίκο. Τελικά, αποφασίσαμε να σεβαστούμε την απόφαση του προπονητή Πογέτ». 

 Η παραίτηση του Πογέτ έρχεται δύο ημέρες αφότου η Τζεονμπούκ νίκησε την Γκουανγκτζού με 2-1 στην παράταση στον τελικό του Κυπέλλου Κορέας. 

 Ο σύλλογος είχε προηγουμένως εξασφαλίσει τον δέκατο τίτλο της K League, που αποτελεί ρεκόρ, με πέντε αγώνες να απομένουν. 

 «Αφήνω την ομάδα με λύπη», δήλωσε ο Πογέτ, ο οποίος είχε ένα χρόνο συμβόλαιο. «Είμαι πολύ ευγνώμων στους οπαδούς και λυπάμαι και λυπάμαι που δεν μπόρεσα να πω ένα σωστό αντίο», είπε.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβαστε ακομη