Οριστική η συμφωνία με Παντελίδη!

Νέος προπονητής της ΑΕΛ Novibet θα είναι ο Σάββας Παντελίδης. Οι δύο πλευρές ήρθαν σε οριστική συμφωνία και ο 60χρονος προπονητής διαδέχεται τον Στέλιο Μαλεζά για να γίνει ο τρίτος που θα καθίσει φέτος στον πάγκο της ομάδας, αφού η σεζόν είχε αρχίσει με τον Γιώργο Πετράκη στο τιμόνι.

Ο Σάββας Παντελίδης θα βρεθεί σήμερα το απόγευμα στη Λάρισα για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και την Τρίτη (9/12) θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση. Όλα δείχνουν πως θα κάνει ντεμπούτο το Σάββατο στο εκτός έδρας ματς με τον Λεβαδειακό για την 14η αγωνιστική. Σημειώνεται πως είχε απασχολήσει τους Θεσσαλούς άλλες δύο φορές μέσα στο 2025, τόσο το καλοκαίρι, όσο και μετά την απόλυση του Γιώργου Πετράκη.

Τελευταία του ομάδα ήταν ο Asteras AKTOR, όπου ανέλαβε τον Οκτώβριο του 2024, φτάνοντας ως τα ημιτελικά του Κυπέλλου. Αποχώρησε στις 5 Οκτωβρίου 2025 με απολογισμό 15 νίκες, 6 ισοπαλίες και 18 ήττες.

Οι σταθμοί στην προπονητική καριέρα του είναι οι εξής: Θρασύβουλος (2005-06), Ρόδος (2007), Φωστήρας (2008), Καλλιθέα (2009), Αιγάλεω (2010), Τρίκαλα (2010), Εθνικός (2010-11), Πανθρακικός (2011-12), Ολυμπιακός Βόλος (2013), ΠΑΣ Γιάννινα (2013), Λεβαδειακός (2014-15), Ηρακλής (2016-17), Αστέρας Τρίπολης (2017-18), Αρης (2018-19), Ατρόμητος (2019-21), Α.Ε. Λεμεσού (2021-22), Λαμία (2022-23), Αστέρας Τρίπολης (2024-25).

sport-fm.gr