ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η αρχή του τέλους; Εκτός αποστολής από την αναμέτρηση με την Ίντερ ο Σαλάχ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η αρχή του τέλους; Εκτός αποστολής από την αναμέτρηση με την Ίντερ ο Σαλάχ

Χωρίς τον Μοχάμεντ Σαλάχ θα ταξιδέψει στην Ιταλία η Λίβερπουλ για το ματς με την Ίντερ, καθώς ο Αιγύπτιος έμεινε εκτός αποστολής, επιδεινώνοντας τη ρήξη που υπάρχει ανάμεσα στην ομάδα και τον παίκτη.

Όσο περνούν τα 24ώρα, όλο και περισσότερο φουντώνει το θέμα της κόντρας του Μοχάμεντ Σαλάχ με τη διοίκηση της Λίβερπουλ και του Άρνε Σλοτ.

Ο Αιγύπτιος μετά το φινάλε της αναμέτρησης με την Λιντς και την σοκαριστική ισοπαλία των «κόκκινων» (3-3), δεν δίστασε να ρίξει ευθύνες τόσο στην ομάδα, όσο και στον ίδιο της το προπονητή, εκφράζοντας με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τη δυσαρέσκεια του που δεν ξεκινάει βασικός στα τελευταία παιχνίδια.

Όπως ήταν αναμενόμενο η συμπεριφορά του αυτή δεν άρεσε σε κανέναν μέσα στην ομάδα και το μέλλον του μοιάζει πλέον αβέβαιο.

Η κατάσταση μάλιστα φαίνεται να χειροτερεύει απότομα, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Αγγλία, η Λίβερπουλ άφησε τον Σαλάχ εκτός αποστολής για την σπουδαία αναμέτρηση με την Ίντερ, στο πλαίσιο της 5η αγωνιστικής της League Phase του Conference League.

Ο Αιγύπτιος δεν θα ταξιδέψει στην Ιταλία, θα παραμείνει στο Νησί και πιθανότατα θα κάτσει να σκεφτεί ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του.

Πηγή: sport-fm.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ξέσπασε με τεσσάρα στην ουραγό Γουλβς και πλησίασε τετράδα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Τέρι Ροζίερ δηλώνει αθώος στην υπόθεση στημένων στοιχημάτων

NBA

|

Category image

Έβγαλε αντίδραση!

ΑΕΚ

|

Category image

Νεόφυτος Μιχαήλ: «Ζούμε κάτι ιστορικό για την ομάδα και την πόλη»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Τζένοα «άλωσε» το «Φρίουλι» και πήρε βαθιά... ανάσα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αήττητη συνεχίζει η Πετρολίνα ΑΕΚ - Πήρε σπουδαίο διπλό στη Λεμεσό!

Κύπρος

|

Category image

«Διπλό» για τον Κεραυνό επί του MAD Διγενή Ακρίτα Μόρφου

Κύπρος

|

Category image

Σλοτ για Σαλάχ: «Δεν έχω ιδέα αν θα ξαναπαίξει για την Λίβερπουλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το επιπλέον κέρδος πίσω από την τεσσάρα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων ο Γκατσίνοβιτς

Ελλάδα

|

Category image

«Παραιτήθηκε μέλος απ’ το staff της Γιουνάιτεντ, λίγες ώρες πριν τη σέντρα στο ματς με τη Γουλβς!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι Σέρβοι αποθεώνουν τον Γιόβιτς: «Το θηρίο ξύπνησε!»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ξέφρενο πάρτι για τον Νόρις

AUTO MOTO

|

Category image

Η ΑΕΛ ανακοίνωσε και επίσημα τον Παντελίδη

Ελλάδα

|

Category image

Αλλαγή προπονητή για την Μπριζ του Τζόλη!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη