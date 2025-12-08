Η αρχή του τέλους; Εκτός αποστολής από την αναμέτρηση με την Ίντερ ο Σαλάχ

Όσο περνούν τα 24ώρα, όλο και περισσότερο φουντώνει το θέμα της κόντρας του Μοχάμεντ Σαλάχ με τη διοίκηση της Λίβερπουλ και του Άρνε Σλοτ.

Ο Αιγύπτιος μετά το φινάλε της αναμέτρησης με την Λιντς και την σοκαριστική ισοπαλία των «κόκκινων» (3-3), δεν δίστασε να ρίξει ευθύνες τόσο στην ομάδα, όσο και στον ίδιο της το προπονητή, εκφράζοντας με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τη δυσαρέσκεια του που δεν ξεκινάει βασικός στα τελευταία παιχνίδια.

Όπως ήταν αναμενόμενο η συμπεριφορά του αυτή δεν άρεσε σε κανέναν μέσα στην ομάδα και το μέλλον του μοιάζει πλέον αβέβαιο.

Η κατάσταση μάλιστα φαίνεται να χειροτερεύει απότομα, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Αγγλία, η Λίβερπουλ άφησε τον Σαλάχ εκτός αποστολής για την σπουδαία αναμέτρηση με την Ίντερ, στο πλαίσιο της 5η αγωνιστικής της League Phase του Conference League.

Ο Αιγύπτιος δεν θα ταξιδέψει στην Ιταλία, θα παραμείνει στο Νησί και πιθανότατα θα κάτσει να σκεφτεί ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του.

Πηγή: sport-fm.gr