«Βόμβα» από το SportsBoom: «Κοντά σε συμφωνία με τη Μαρσέιγ ο Ελ Κααμπί»

Μια ανάσα από την απόκτηση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί φέρνουν τη Μαρσέιγ δημοσιεύματα.

Μια από τις ομάδες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι η Μαρσέιγ, η οποία βρίσκεται κοντά σε συμφωνία μαζί του, σύμφωνα με την ιστοσελίδα SportsBoom.

Στο δημοσίευμα γίνεται λόγος για την προσπάθεια των Μασσαλών εδώ και καιρό να αποσπάσουν την υπογραφή του Μαροκινού φορ και τώρα θεωρούν πως έχουν «κλειδώσει» τη συμφωνία. Μάλιστα αναφέρουν ότι οι συζητήσεις του 32χρονου άσου με τον Ολυμπιακό για νέο συμβόλαιο έχουν «παγώσει», λόγω της συμμετοχής του στο Κόπα Άφρικα.

Ο Ελ Κααμπί αποτελεί τον βασικό επιθετικό των «ερυθρόλευκων» και η διοίκηση προσπαθεί να του ανανεώσει το συμβόλαιο έως το 2028, μιας και η παρούσα συνεργασία τους ολοκληρώνεται το καλοκαίρι.

Το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός απέρριψε προτάσεις για τον Μαροκινό φορ, ενώ προ ημερών υπήρξε δημοσίευμα για πρόταση της Ναντ που δεν έγινε δεκτή.

Πηγή: sdna.gr

