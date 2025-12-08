ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Marca: «Κομβικό για Αλόνσο και όχι μόνο το Ρεάλ-Σίτι»

Το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο, όπως και κάποιων παικτών, μπορεί να κρίνεται στην αναμέτρηση της Ρεάλ με τη Μάντσεστερ Σίτι την Τετάρτη.

Σε βαθιά αγωνιστική κρίση βρίσκεται η Ρεάλ. Οι νίκες επί Ολυμπιακού και Μπιλμπάο ήταν οι εξαιρέσεις σε ένα διάστημα παρατεταμένου ντεφορμαρίσματος, με αποκορύφωμα τη χθεσινή εντός έδρας ήττα από την Θέλτα (0-2), που κράτησε την ομάδα της Μαδρίτης μακριά από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με την Marca, αμέσως μετά τον χθεσινό αγώνα, ο Φλορεντίνο Πέρεθ και οι συνεργάτες του στη διοίκηση της «βασίλισσας» συνεδρίασαν εκτάκτως για να συζητήσουν για την κατάσταση στην ομάδα. Υπάρχει έντονος προβληματισμός για την εικόνα της ομάδας όσο και για τις σχέσεις του προπονητή με συγκεκριμένους παίκτες.

Ο Τσάμπι Αλόνσο είναι υπό κρίση και σύμφωνα με το έγκυρο ισπανικό Μέσο, ο αγώνας της Τετάρτης απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι στο «Μπερναμπέου» για το Champions League μπορεί να είναι καθοριστικός για το μέλλον του Βάσκου προπονητή. Στο απυρόβλητο δεν είναι και οι παίκτες, σε τέτοιο βαθμό που δεν είναι απίθανο να υπάρξουν εκκαθαρίσεις στο δυναμικό το ερχόμενο καλοκαίρι ή και νωρίτερα.

Φυσικά συζητήθηκαν και άλλα ζητήματα, όπως αυτό της διαιτησίας, καθώς η Ρεάλ έχει παράπονα για την αντιμετώπισή της μετά και τις τρεις χθεσινές αποβολές, ωστόσο η συζήτηση των διοικούντων εστίασε κυρίως στο αγωνιστικό κομμάτι και την προβληματική εικόνα της Ρεάλ, που μετά τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα στις 26 Οκτωβρίου ήταν στο +5 και τώρα βρίσκεται στο -4.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

