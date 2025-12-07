Νίκη για την Ανόρθωση επί του ΑΠΟΕΛ στον πόντο!

Με νίκη για την Ανόρθωση ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στην αίθουσα «Σπύρος Κυπριανού», για την 9η αγωνιστική της 1ης φάσης για το Πρωτάθλημα της ECOMMBX Basket League.

Με αρκετά καλή εμφάνιση στο 2ο ημίχρονο, η Ανόρθωση κέρδισε τον ΑΠΟΕΛ με 83-82, ενώ η ομάδα της Λευκωσίας είχε προηγηθεί στο ημίχρονο με 45-39.

Αυτή ήταν η 3η φετινή νίκη για την ομάδα της Αμμοχώστου, που είχε για κορυφαίο τον Christensen, που σημείωσε 17 πόντους και είχε βαθμό 21.

Καλύτερο ξεκίνημα έκανε ο ΑΠΟΕΛ, το οποίο είχε προηγηθεί με 12-5, όταν έκλεισε το 5λεπτο.

Στη συνέχεια η Ανόρθωση βρήκε τρόπο για να αντιδράσει και με 7-0 σερί προσπέρασε με 13-12.

Γενικά στην αναμέτρηση υπήρχε ένας αργός ρυθμός, αλλά στα τελικά χρονικά σημεία της 1ης περιόδου, ο ΑΠΟΕΛ είχε επιβάλει ένα γρήγορο τέμπο και βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση κυρίως με τον Whyte, προηγήθηκε στο 10λεπτο με 21-13, μετά από ένα δικό του σερί που έφθασε στο 8-0.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν καλύτερα και στη 2η περίοδο και έτσι ανέβασαν αρχικά το προβάδισμα τους στο +10 (24-14) και λίγο αργότερα, στο +12 (31-19).

Η Ανόρθωση αναζητούσε λύσεις κυρίως μέσα από την άμυνα της για να αντιδράσει, κάτι που κατάφερε μέχρι ενός σημείου, όταν μείωσε ως το -4(39-35), χάριν κυρίως στις πρωτοβουλίες του Christensen.

Όμως στα τελικά χρονικά σημεία της 2ης περιόδου και πάλι ήταν ο ΑΠΟΕΛ που βρήκε περισσότερες λύσεις και έτσι στο τέλος του ημιχρόνου προηγήθηκε με 45-39.

Στην αρχή της 3ης περιόδου η Ανόρθωση μείωσε στο καλάθι (45-43), αλλά στη συνέχεια ο ΑΠΟΕΛ ανέκτησε ένα σταθερό προβάδισμα, που κυμαινόταν γύρω από το +6.

Γενικά ο ρυθμός είχε γίνει πιο γρήγορος σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο και ενώ λίγο πριν το 27`, η γηπεδούχος μείωσε στο τρίποντο (59-56) και έτσι, το ενδιαφέρον.

Συνεχίζοντας να είναι πιεστική στην άμυνα η Ανόρθωση, λίγο πριν το 30`, προσπέρασε με 65-63 και στο τέλος της 3ης περιόδου, προηγήθηκε με 66-63.

Χάριν στην παραγωγικότητα του Garcia, η Ανόρθωση απέκτησε προβάδισμα με +8 (71-63), όταν ξεκινούσε η 4η περίοδος και πλέον ο ΑΠΟΕΛ καλείτο να αντιδράσει.

Οι δυνατές άμυνες ήταν το κυρίαρχο στοιχείο όσο η αναμέτρηση όδευε προς το τέλος της και αφού στο 36`, η Ανόρθωση ήταν μπροστά με 73-69, το επί μέρους αποτέλεσμα μετά τα 6 πρώτα λεπτά της 4ης περιόδου, ήταν μόλις στο 7-6 για την Ανόρθωση.

Επομένως, όσο ο χρόνος μειωνόταν τόσο πιο πολύ ανέβαινε και το θερμόμετρο της αγωνίας για το ποιος θα ήταν ο νικητής.

Αλλά στο 38`, η Ανόρθωση απέκτησε προβάδισμα με +7 (76-69) και παρά την προσπάθεια του ΑΠΟΕΛ να επανέλθει, εν τούτοις οι γηπεδούχοι κράτησαν το προβάδισμα, με τον ΑΠΟΕΛ να μειώνει στο τέλος ως τον πόντο, αλλά δεν υπήρχε άλλος χρόνος.

Τελικά η Ανόρθωση κέρδισε με 83-82.

Δεκάλεπτα: 13-21, 39-45, 66-63, 83-82.

Ανόρθωση: (Daniel Nelson): Hawkins, Hinds 14 (1), Kuany 11 (1), Muosa 15, Christensen 17 (1), Μαραγκός 9, Garcia 10 (2), Χειμώνας 7 (1).

ΑΠΟΕΛ Περεστρόικα (Νικόλας Παπαδόπουλος): Taylor 10, Honor 13 (2), Whyte 23 (2), Μύθιλλος, Funderburg 12, Χ`Κώστας, Κοιλαράς 6 (2), Παπαμιχαήλ 18 (5), Λουκά.