Εθνική Γυναικών για πολλά χειροκροτήματα, έχασε στα σημεία από την ισχυρή Σλοβακία!

Το κάτι παραπάνω και από τον καλύτερο τους εαυτό έδωσαν οι διεθνείς μας καλαθοσφαιρίστριες στην αναμέτρηση στην αίθουσα «Σπύρος Κυπριανού», όπου στάθηκαν σαν ίσος προς ίσος απέναντι στην πανίσχυρη ομάδα της Σλοβακίας, από την οποία έχασαν στις λεπτομέρειες και με τελικό αποτέλεσμα 70-59.

Ήταν μια αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική του 3ου ομίλου για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2027 και ενώ ο απολογισμός για την ομάδα μας, είναι δυο ήττες μετά από ισάριθμες αναμετρήσεις, αλλά σήμερα η Εθνική μας παρουσιάστηκε ακόμα καλύτερη σε σχέση με την πρώτη αναμέτρηση απέναντι στη Ρουμανία.

Να σημειωθεί μάλιστα ότι η Βεατρίκη Ακαθιώτου, τραυματίστηκε μόλις στο 4` και αποχώρησε από την αναμέτρηση.

Στο ημίχρονο η Σλοβακία προηγήθηκε με 39-32, ενώ στην 3η περίοδο η ομάδα μας κατάφερε και να προσπεράσει (49-47), αλλά στην 4η περίοδο, η Σλοβακία είχε περισσότερες λύσεις ειδικά στην επίθεση και έτσι, έφθασε στη νίκη.

Εξαιρετικό ήταν το ξεκίνημα για την Εθνική μας, που χάριν στην παραγωγικότητα της Πάγκαλος και της Chenaklieva, προηγήθηκε αρχικά με 10-2 και στη συνέχεια με 15-7.

Πέραν όμως τούτου, η δυνατή άμυνα που παρουσίασε η ομάδα μας, ανάγκασε σε αρκετές λανθασμένες επιλογές τις Σλοβάκες, τόσο στο οργανωτικό όσο και στο εκτελεστικό κομμάτι.

Με την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου, η Εθνική μας προηγήθηκε με 19-12.

Καλύτερα ξεκίνησε η Εθνική Σλοβακίας στη 2η περίοδο και αφού στα 5 πρώτα λεπτά, περιόρισε την ομάδα μας στους τρεις μόλις πόντους, στο 15`, προσπέρασε με 23-22.

Λίγο μετά, η Σλοβακία προηγήθηκε με 30-25, η Εθνική μας μείωσε σε 30-29 και όλα αυτά, κάτω από έναν γρήγορο ρυθμό που είχε επιβάλει η Σλοβακία, που εύρισκε λύσεις κυρίως από τη Lambert.

Με την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, η Σλοβακία προηγήθηκε με 39-32.

Στις αρχές της 3ης περιόδου η Σλοβακία άνοιξε τη διαφορά στο +10, όταν προηγήθηκε με 42-32, αλλά η ομάδα μας έδειξε και πάλι αντίδραση και με 7-0 σερί, μείωσε σε 44-42.

Αυτό ήταν το αποτέλεσμα στο 25` με την Εθνική μας να συνεχίζει να στέκεται πολύ καλά απέναντι σε μιαν δυνατή ομάδα.

Χάριν κυρίως στις πρωτοβουλίες της Raca, η ομάδα μας κατάφερε να προσπεράσει με 49-47, κάτι που συνέβη στο 27` και αυτό, παράλληλα με τη δυνατή ομαδική άμυνα, που περιόρισε αισθητά τις προσπάθειες των αντιπάλων.

Με τη λήξη της 3ης περιόδου η Σλοβακία ήταν μπροστά με 50-49, δηλαδή με την ελάχιστη τιμή και επομένως, η 4η περίοδος αναμενόταν με αρκετό ενδιαφέρον, μιας και η Εθνική μας διεκδικούσε με αρκετές πιθανότητες μια μεγάλη νίκη!

Στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου η Σλοβακία προηγήθηκε με 58-51, αλλά η Εθνική μας συνέχιζε την προσπάθεια και παρέμενε κοντά στην αντίπαλο της.

Ωστόσο στο 37`, η Σλοβακία άνοιξε τη διαφορά στο +8 (65-57) και στο χρόνο που απέμενε, η Εθνική μας καλείτο να δείξει και πάλι αντίδραση, παρότι τα πράγματα είχαν δυσκολέψει…

Οι ελπίδες της Εθνικής μας, για να έφθανε στην ανατροπή και κατ` επέκταση στη νίκη, εξανεμίσθηκαν μετά τις άστοχες προσπάθειες, που είχαν σαν αποτέλεσμα να κρατήσει το προβάδισμα η Σλοβακία και τελικά να φθάσει στη νίκη με 70-59.

Δεκάλεπτα: 19-12, 32-39, 49-50, 59-70.

Κύπρος (Γιώργος Παλάλας): Ακαθιώτου, Κυπριανού, Παπαδούρη, Πηλακούτα 17, Κασάπη 7 (1), Πάγκαλος 18 (2), Raca 9 (2), Παπαϊώαννου, Chenaklieva 8 (2), Παπάλλα, Στυλιανίδη, Οικονομίδου.

Σλοβακία (Martin Pospicil): Jakubcova 6 (2), Sedina, Mikulasikova 2, Palenikova 17 (1), Lambert 17, Moravcikova 2, Mistinova 7 (2), Dubasova 17 (1), Martiskova 2.