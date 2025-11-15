Νίκη του ΑΠΟΕΛ επί του Διγενή με διαφορά ενός καλαθιού!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

O AΠΟΕΛ Perestroika με διαφορά ενός καλαθιού επιβλήθηκε με 76-74 του ΜΑD Διγενή Ακρίτα Μόρφου, για την 7η αγωνιστική της ECOMMBX Basket League, παίρνοντας το τέταρτο ροζ φύλλο στη σεζόν.

Ο ΜΑD Διγενής Ακρίτας Μόρφου με δυο βολές του Williams πέτυχε τους πρώτους πόντους στον αγώνα, με τον ΑΠΟΕΛ Perestroika στη συνέχεια να παίρνει προβάδισμα με δίποντο του Henry και δυο σερί τρίποντα του Παπαμιχαήλ (2-8). Στα μέσα του πρώτου δεκαλέπτου νέο τρίποντο από τον Παπαμιχαήλ έφερε τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό (6-17), όπως ήταν και στο τέλος της περιόδου που έκλεισε με δυο εύστοχες βολές του Σοφοκλέους (18-28).

Η ομάδα της Μόρφου μπαίνοντας με σερί έξι πόντων στο δεύτερο δεκάλεπτο που σταμάτησε στο 13' με το λέι του Καραγιάννη μείωσε στους τέσσερις (24-28), όμως στη συνέχεια οι «γαλαζοκίτρινοι» άνοιξαν την ψαλίδα του σκορ και στο 15' με το δίποντο του Whyte ήταν μπροστά με δώδεκα πόντους (26-38). Τους τελεταίους πόντους του πρώτου ημιχρόνου πέτυχε ο Henry, μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περιόδου (30-44).

Οι γηπεδούχοι, αν και στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου μετά το δίποντο του Λουκά, ήταν πίσω με 13 πόντους (44-57) μετά από σερί 12 πόντων, δυόμιση λεπτά πριν από το τέλος της περιόδου με τρίποντο του Punter μείωσαν στον έναν (56-57). Η ίδια διαφορά ήταν και στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου που έκλεισε με δίποντο του Kone (63-64).

O AΠΟΕΛ πέτυχε το πρώτο καλάθι του τέταρτου δεκαλέπτου με τον Henry (63-66), για να ακολουθήσει σερί επτά πόντων για τον Διγενή που τεσσερισίμιση λεπτά πριν από το φινάλε με το λέι απ του Okekuoyen μπήκε μπροστά με τέσσερις πόντους (70-66). Η βολή του ίδιου καλαθοσφαιριστή στο 38' κρατούσε μπροστά τους γηπεδούχους με 72-71, με τους φιλοξενούμενους να επανακτούν στη συνέχεια το προβάδισμα με λέι απ του Funderburk Jr και στη συνέχεια δυο βολές του Honor (72-75). Ακολούθησαν δυο βολές του  Williams για τον Διγενή και μία από τον Whyte για τον ΑΠΟΕΛ για να σχηματιστεί το τελικό 76-74 υπέρ των «γαλαζοκιτρίνων».

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-28, 30-44, 63-64, 74-76

MAD Διγενής Ακρίτας Μόρφου (Ντράγκαν Ράτσα)

Williams 28 (2), Punter 15 (3), Σιζόπουλος, Κοne 11, Okekuoyen 15, Καραγιάννης 3, Kruse, Βασιλείου 2, El Bejjani

ΑΠΟΕΛ Perestroika (Νικόλας Παπαδόπουλος)

Honor 12 (2), Whyte 18 (3), Παπαμιχαήλ 9 (3), Ηenry 18 (2), Funderburk Jr 9 (1), Σοφοκλέους 2, Μύθιλλος 2, Κοιλαράς 2, Λουκά 4

